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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 20:58
emeta
зато выдают без заказа пайку 2700
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flex123
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:14
Якщо робота заважає крутити каруселі, то чи є сенс покинути таку роботу? )))
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Investor_K
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:23
Investor_K написав:
Якщо робота заважає крутити каруселі, то чи є сенс покинути таку роботу? )))
Я вам давно советовать бросить ту работу. Поживите для себя, для семьи, для форума.
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vitaliian
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:33
Investor_K написав:
Якщо робота заважає крутити каруселі, то чи є сенс покинути таку роботу? )))
однозначно имеет смысл. работу всегда найдете, а вот карусель вечно ждать не будет)
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flex123
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:44
Investor_K Хитріше - взяти відпустку за свій рахунок, найхитріше - декретну на догляд дітей, онуків...
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