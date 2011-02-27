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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 20:58
emeta
зато выдают без заказа пайку 2700
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flex123
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:14
Якщо робота заважає крутити каруселі, то чи є сенс покинути таку роботу? )))
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Investor_K
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:23
Investor_K написав:
Якщо робота заважає крутити каруселі, то чи є сенс покинути таку роботу? )))
Я вам давно советовать бросить ту работу. Поживите для себя, для семьи, для форума.
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vitaliian
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:33
Investor_K написав:
Якщо робота заважає крутити каруселі, то чи є сенс покинути таку роботу? )))
однозначно имеет смысл. работу всегда найдете, а вот карусель вечно ждать не будет)
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flex123
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:44
Investor_K Хитріше - взяти відпустку за свій рахунок, найхитріше - декретну на догляд дітей, онуків...
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Visky
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:48
Visky
а чого одразу за свій рахунок?
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soups65d542
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Додано: Вів 17 січ, 2023 22:30
приват по окончанию куда падают дол.?
Надо в отделении открыть карту универсалку в дол.??
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 17 січ, 2023 22:32
Игорь Алексеевич написав:
приват по окончанию куда падают дол.?
Надо в отделении открыть карту универсалку в дол.??
КДВ валютную, отключить пролонгацию и заказывать валюту за три- четыре дня
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emeta
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Додано: Вів 17 січ, 2023 22:36
emeta написав: Игорь Алексеевич написав:
приват по окончанию куда падают дол.?
Надо в отделении открыть карту универсалку в дол.??
КДВ валютную, отключить пролонгацию и заказывать валюту за три- четыре дня
Спасибо.
Думал подойдёт интернет, а пишет НЕЗЯ - откройте для выплат.
Они есть в отделении?
Сучка менен. сидела оформляла дело в дол., дала ГОЛД унив. грн., а про валютную падлюка молчала...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 17 січ, 2023 22:42
Investor_K написав:
Банки мають боротися за нас - членів елітного Клубу 100 К
не факт. если бы это было действительно так то банки бы не ставили заградительные курсы обмена типа как в ПолтаваБанк.
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mephala
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