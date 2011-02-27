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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 488489490491>
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:58

emeta
зато выдают без заказа пайку 2700
flex123
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Якщо робота заважає крутити каруселі, то чи є сенс покинути таку роботу? )))
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:23

  Investor_K написав:Якщо робота заважає крутити каруселі, то чи є сенс покинути таку роботу? )))

Я вам давно советовать бросить ту работу. Поживите для себя, для семьи, для форума.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:33

  Investor_K написав:Якщо робота заважає крутити каруселі, то чи є сенс покинути таку роботу? )))

однозначно имеет смысл. работу всегда найдете, а вот карусель вечно ждать не будет)
flex123
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:44

Investor_K Хитріше - взяти відпустку за свій рахунок, найхитріше - декретну на догляд дітей, онуків...
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:48

Visky

а чого одразу за свій рахунок?
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 22:30

приват по окончанию куда падают дол.?
Надо в отделении открыть карту универсалку в дол.??
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 22:32

  Игорь Алексеевич написав:приват по окончанию куда падают дол.?
Надо в отделении открыть карту универсалку в дол.??


КДВ валютную, отключить пролонгацию и заказывать валюту за три- четыре дня
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 22:36

  emeta написав:
  Игорь Алексеевич написав:приват по окончанию куда падают дол.?
Надо в отделении открыть карту универсалку в дол.??


КДВ валютную, отключить пролонгацию и заказывать валюту за три- четыре дня

Спасибо.
Думал подойдёт интернет, а пишет НЕЗЯ - откройте для выплат.
Они есть в отделении?
Сучка менен. сидела оформляла дело в дол., дала ГОЛД унив. грн., а про валютную падлюка молчала... :twisted:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 22:42

  Investor_K написав:Банки мають боротися за нас - членів елітного Клубу 100 К


не факт. если бы это было действительно так то банки бы не ставили заградительные курсы обмена типа как в ПолтаваБанк.
mephala
 
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