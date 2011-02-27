RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 22:45

  Игорь Алексеевич написав:
  emeta написав:КДВ валютную, отключить пролонгацию и заказывать валюту за три- четыре дня

Спасибо.
Думал подойдёт интернет, а пишет НЕЗЯ - откройте для выплат.
Они есть в отделении?
Сучка менен. сидела оформляла дело в дол., дала ГОЛД унив. грн., а про валютную падлюка молчала... :twisted:

КДВ валютну для виплат відкрийте в Приват24 цифрову. Без проблем знімаєте далі в касі з неї.
ustinovse
 
Повідомлень: 49
З нами з: 28.10.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 22:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:
  Ромасик написав:Тут одні аристократи. 10 депозитів як 2 пальці.

А что такое 10 депозитов даже каждый месяц? 81k долларов. Совсем не элитная квартира в миллионнике.
Головне, субсидію не втратити.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5708
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 23:02

  J написав:
  emeta написав:Поделитесь впечателниями об УкрЭксиме
подумываю конвертнуть там котлету в евро

очередь

Да. Часа два там можна потерять. Супер медленное обслуживание.Если большая очередь и тревоги, то можно вообще не успеть депозит в этот день оформить.
lara_08
 
Повідомлень: 591
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 23:12

  ustinovse написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  emeta написав:КДВ валютную, отключить пролонгацию и заказывать валюту за три- четыре дня

Спасибо.
Думал подойдёт интернет, а пишет НЕЗЯ - откройте для выплат.
Они есть в отделении?
Сучка менен. сидела оформляла дело в дол., дала ГОЛД унив. грн., а про валютную падлюка молчала... :twisted:

КДВ валютну для виплат відкрийте в Приват24 цифрову. Без проблем знімаєте далі в касі з неї.

О... СПАСИБО))
А то давно с Приватом не имел дел, как то и не подумал про КДВ цифровую))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6120
З нами з: 13.09.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 23:12

  lara_08 написав:
  J написав:
  emeta написав:Поделитесь впечателниями об УкрЭксиме
подумываю конвертнуть там котлету в евро

очередь

Да. Часа два там можна потерять. Супер медленное обслуживание.Если большая очередь и тревоги, то можно вообще не успеть депозит в этот день оформить.

Чуть дороже есть Правэкс, Пиреус, Агриколь. Очередей там нет.
Danik
 
Повідомлень: 534
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2131 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 488489490491
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53817
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25646
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6490
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5887)
17.01.2023 22:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.