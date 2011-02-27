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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 22:45
Игорь Алексеевич написав: emeta написав:
КДВ валютную, отключить пролонгацию и заказывать валюту за три- четыре дня
Спасибо.
Думал подойдёт интернет, а пишет НЕЗЯ - откройте для выплат.
Они есть в отделении?
Сучка менен. сидела оформляла дело в дол., дала ГОЛД унив. грн., а про валютную падлюка молчала...
КДВ валютну для виплат відкрийте в Приват24 цифрову. Без проблем знімаєте далі в касі з неї.
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ustinovse
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Додано: Вів 17 січ, 2023 22:53
moveton написав: Ромасик написав:
Тут одні аристократи. 10 депозитів як 2 пальці.
А что такое 10 депозитов даже каждый месяц? 81k долларов. Совсем не элитная квартира в миллионнике.
Головне, субсидію не втратити.
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Ромасик
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Додано: Вів 17 січ, 2023 23:02
J написав: emeta написав:
Поделитесь впечателниями об УкрЭксиме
подумываю конвертнуть там котлету в евро
очередь
Да. Часа два там можна потерять. Супер медленное обслуживание.Если большая очередь и тревоги, то можно вообще не успеть депозит в этот день оформить.
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lara_08
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Додано: Вів 17 січ, 2023 23:12
ustinovse написав: Игорь Алексеевич написав: emeta написав:
КДВ валютную, отключить пролонгацию и заказывать валюту за три- четыре дня
Спасибо.
Думал подойдёт интернет, а пишет НЕЗЯ - откройте для выплат.
Они есть в отделении?
Сучка менен. сидела оформляла дело в дол., дала ГОЛД унив. грн., а про валютную падлюка молчала...
КДВ валютну для виплат відкрийте в Приват24 цифрову. Без проблем знімаєте далі в касі з неї.
О... СПАСИБО))
А то давно с Приватом не имел дел, как то и не подумал про КДВ цифровую))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 17 січ, 2023 23:12
lara_08 написав: J написав: emeta написав:
Поделитесь впечателниями об УкрЭксиме
подумываю конвертнуть там котлету в евро
очередь
Да. Часа два там можна потерять. Супер медленное обслуживание.Если большая очередь и тревоги, то можно вообще не успеть депозит в этот день оформить.
Чуть дороже есть Правэкс, Пиреус, Агриколь. Очередей там нет.
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Danik
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