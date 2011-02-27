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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 січ, 2023 22:45
Игорь Алексеевич написав: emeta написав:
КДВ валютную, отключить пролонгацию и заказывать валюту за три- четыре дня
Спасибо.
Думал подойдёт интернет, а пишет НЕЗЯ - откройте для выплат.
Они есть в отделении?
Сучка менен. сидела оформляла дело в дол., дала ГОЛД унив. грн., а про валютную падлюка молчала...
КДВ валютну для виплат відкрийте в Приват24 цифрову. Без проблем знімаєте далі в касі з неї.
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ustinovse
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Додано: Вів 17 січ, 2023 22:53
moveton написав: Ромасик написав:
Тут одні аристократи. 10 депозитів як 2 пальці.
А что такое 10 депозитов даже каждый месяц? 81k долларов. Совсем не элитная квартира в миллионнике.
Головне, субсидію не втратити.
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Ромасик
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Додано: Вів 17 січ, 2023 23:02
J написав: emeta написав:
Поделитесь впечателниями об УкрЭксиме
подумываю конвертнуть там котлету в евро
очередь
Да. Часа два там можна потерять. Супер медленное обслуживание.Если большая очередь и тревоги, то можно вообще не успеть депозит в этот день оформить.
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lara_08
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Додано: Вів 17 січ, 2023 23:12
ustinovse написав: Игорь Алексеевич написав: emeta написав:
КДВ валютную, отключить пролонгацию и заказывать валюту за три- четыре дня
Спасибо.
Думал подойдёт интернет, а пишет НЕЗЯ - откройте для выплат.
Они есть в отделении?
Сучка менен. сидела оформляла дело в дол., дала ГОЛД унив. грн., а про валютную падлюка молчала...
КДВ валютну для виплат відкрийте в Приват24 цифрову. Без проблем знімаєте далі в касі з неї.
О... СПАСИБО))
А то давно с Приватом не имел дел, как то и не подумал про КДВ цифровую))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 17 січ, 2023 23:12
lara_08 написав: J написав: emeta написав:
Поделитесь впечателниями об УкрЭксиме
подумываю конвертнуть там котлету в евро
очередь
Да. Часа два там можна потерять. Супер медленное обслуживание.Если большая очередь и тревоги, то можно вообще не успеть депозит в этот день оформить.
Чуть дороже есть Правэкс, Пиреус, Агриколь. Очередей там нет.
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Danik
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Додано: Вів 17 січ, 2023 23:30
Игорь Алексеевич написав:
О... СПАСИБО))
А то давно с Приватом не имел дел, как то и не подумал про КДВ цифровую))
тоже принял участие , при откритии депозита открил диджитал юсд
за полмесяца до конца отменяю пролонгацию
депо падает прямо на карту , заказать готівку по календарю за 3...4 дня
если заказ принят - придет сообщение на вайбер
получать в кассе , сканировать куар-код и все
сегодня открил универсальную юсд - дали пару потертих купюр, закинул обратно
на второй депозит , через терминал.
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Goodman
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Додано: Вів 17 січ, 2023 23:40
Danik написав:
Чуть дороже есть Правэкс, Пиреус, Агриколь. Очередей там нет.
Агриколь и Пиреус вроде бы в евро не открывают.
Попробую в эксиме, если не будет много народу
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emeta
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Додано: Сер 18 січ, 2023 00:13
Игорь Алексеевич написав: emeta написав: Игорь Алексеевич написав:
приват по окончанию куда падают дол.?
Надо в отделении открыть карту универсалку в дол.??
КДВ валютную, отключить пролонгацию и заказывать валюту за три- четыре дня
Спасибо.
Думал подойдёт интернет, а пишет НЕЗЯ - откройте для выплат.
Они есть в отделении?
Сучка менен. сидела оформляла дело в дол., дала ГОЛД унив. грн., а про валютную падлюка молчала...
20 гривен за голд карты будут брать месячную абонплату?
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demichh
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Додано: Сер 18 січ, 2023 00:25
demichh
у процентов 90-95 эти карты бесплатные , зависит от возраста / сумм депо и т.д.
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soups65d542
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Додано: Сер 18 січ, 2023 00:38
А є якийсь умовний рубіж у 400к, коли можуть докопатися? Я все ще не залишаю думки закинути все на умовний Моно, а з нього перекинути на інші банки. Саме так я робив початково, переводив кошти зі своєї картки в іншому банку на Моно (ФОП дохід), а з Моно вже пересилав на інші банки. Але ж то була не готівка і протягом років я так робив (зарплатню зараховував на Моно саме з того постійного банку). І всеодно запросили декларацію ФОП для підтвердження доходів. От тепер думаю, якщо в них такі мої данні є, то може я і готівку через касу занести можу?
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Nick_D
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