берут виборочно, не берут только у тех, кому голди лет 10 назад сам предложил банк и тот кто напомнил об етом банку.
всех остальних стригут.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 січ, 2023 00:54
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
берут виборочно, не берут только у тех, кому голди лет 10 назад сам предложил банк и тот кто напомнил об етом банку.
всех остальних стригут.
Востаннє редагувалось Goodman в Сер 18 січ, 2023 00:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 січ, 2023 00:58
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Вже кожний банк має зовнішній банкомат кеш-ін.
100к поповнюється за пять хвилин. Які купюри бракує - докиньте через моно.
Ніяких питань не виникає.
"перекачувати урал" через моно уже не наші методики.
Додано: Сер 18 січ, 2023 01:37
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Так, але це ж мотатись по місту, шукати відділення що працює (тривога + світло).
Додано: Сер 18 січ, 2023 01:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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