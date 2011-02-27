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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 489490491492
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 00:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  demichh написав:20 гривен за голд карты будут брать месячную абонплату?
берут виборочно, не берут только у тех, кому голди лет 10 назад сам предложил банк и тот кто напомнил об етом банку.
всех остальних стригут.
Востаннє редагувалось Goodman в Сер 18 січ, 2023 00:59, всього редагувалось 1 раз.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 00:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Nick_D написав:А є якийсь умовний рубіж у 400к, коли можуть докопатися? Я все ще не залишаю думки закинути все на умовний Моно, а з нього перекинути на інші банки


Вже кожний банк має зовнішній банкомат кеш-ін.
100к поповнюється за пять хвилин. Які купюри бракує - докиньте через моно.
Ніяких питань не виникає.
"перекачувати урал" через моно уже не наші методики.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 01:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Так, але це ж мотатись по місту, шукати відділення що працює (тривога + світло).
Nick_D
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 01:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Nick_D написав:Так, але це ж мотатись по місту, шукати відділення що працює (тривога + світло).

це квест , де на виході навар (КП - 37,45)*2670
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 09:37

  demichh написав:20 гривен за голд карты будут брать месячную абонплату?

голд с абонплатой бесполезные понты, все равно очередь общая, в лучшем случае шепнуть кассиру что у вас 100к, чтоб завели в отдельную закрытую кабинку и в очереди не пялились на ваши котлеты, если 100к по 100-200грн :D
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:43

  Goodman написав:
  Nick_D написав:Так, але це ж мотатись по місту, шукати відділення що працює (тривога + світло).

це квест , де на виході навар (КП - 37,45)*2670

Ну як де, 8% за 3 місяці у доларі, що дорівнює 32% річних чістими
Це хіба не навар?
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:55

  kuzmich написав:
  demichh написав:20 гривен за голд карты будут брать месячную абонплату?

голд с абонплатой бесполезные понты, все равно очередь общая, в лучшем случае шепнуть кассиру что у вас 100к, чтоб завели в отдельную закрытую кабинку и в очереди не пялились на ваши котлеты, если 100к по 100-200грн :D

Ви мабуть з кравчучкою возите каклєти папірцями по 100 ? :D Тута після кошерних мінял що дають гривню гришами сковородками торби мало. Бігаєш у кедах і очкуєш. :wink: ,,Іздєржки карусєлєй,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:19

  alex lem написав:Ви мабуть з кравчучкою возите каклєти папірцями по 100 ? :D Тута після кошерних мінял що дають гривню гришами сковородками торби мало. Бігаєш у кедах і очкуєш. :wink: ,,Іздєржки карусєлєй,,

Какие-то они у вас недостаточно кошерные. В Одессе самые кошерные меня обнадёжили, что могут выдать и безналом. Но ещё на практике не проходил, правда.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 11:36

moveton Ой,вей. Одеса такі столиця усього кошегного на нашій українській землі. Де вже нам рівнятися з нашими мухосранськами. :(
alex lem
 
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