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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 січ, 2023 00:54
demichh написав:
20 гривен за голд карты будут брать месячную абонплату?
берут виборочно, не берут только у тех, кому голди лет 10 назад сам предложил банк и тот кто напомнил об етом банку.
всех остальних стригут.
Востаннє редагувалось Goodman
в Сер 18 січ, 2023 00:59, всього редагувалось 1 раз.
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Goodman
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Додано: Сер 18 січ, 2023 00:58
Nick_D написав:
А є якийсь умовний рубіж у 400к, коли можуть докопатися? Я все ще не залишаю думки закинути все на умовний Моно, а з нього перекинути на інші банки
Вже кожний банк має зовнішній банкомат кеш-ін.
100к поповнюється за пять хвилин. Які купюри бракує - докиньте через моно.
Ніяких питань не виникає.
"перекачувати урал" через моно уже не наші методики.
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Goodman
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Додано: Сер 18 січ, 2023 01:37
Так, але це ж мотатись по місту, шукати відділення що працює (тривога + світло).
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Nick_D
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Додано: Сер 18 січ, 2023 01:43
Nick_D написав:
Так, але це ж мотатись по місту, шукати відділення що працює (тривога + світло).
це квест , де на виході навар (КП - 37,45)*2670
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Goodman
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Додано: Сер 18 січ, 2023 09:37
demichh написав:
20 гривен за голд карты будут брать месячную абонплату?
голд с абонплатой бесполезные понты, все равно очередь общая, в лучшем случае шепнуть кассиру что у вас 100к, чтоб завели в отдельную закрытую кабинку и в очереди не пялились на ваши котлеты, если 100к по 100-200грн
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kuzmich
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Додано: Сер 18 січ, 2023 10:43
Goodman написав: Nick_D написав:
Так, але це ж мотатись по місту, шукати відділення що працює (тривога + світло).
це квест , де на виході навар (КП - 37,45)*2670
Ну як де, 8% за 3 місяці у доларі, що дорівнює 32% річних чістими
Це хіба не навар?
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deneg net
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Додано: Сер 18 січ, 2023 10:55
kuzmich написав: demichh написав:
20 гривен за голд карты будут брать месячную абонплату?
голд с абонплатой бесполезные понты, все равно очередь общая, в лучшем случае шепнуть кассиру что у вас 100к, чтоб завели в отдельную закрытую кабинку и в очереди не пялились на ваши котлеты, если 100к по 100-200грн
Ви мабуть з кравчучкою возите каклєти папірцями по 100 ?
Тута після кошерних мінял що дають гривню гришами сковородками торби мало. Бігаєш у кедах і очкуєш.
,,Іздєржки карусєлєй,,
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alex lem
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Додано: Сер 18 січ, 2023 11:19
alex lem написав:
Ви мабуть з кравчучкою возите каклєти папірцями по 100 ?
Тута після кошерних мінял що дають гривню гришами сковородками торби мало. Бігаєш у кедах і очкуєш.
,,Іздєржки карусєлєй,,
Какие-то они у вас недостаточно кошерные. В Одессе самые кошерные меня обнадёжили, что могут выдать и безналом. Но ещё на практике не проходил, правда.
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moveton
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Додано: Сер 18 січ, 2023 11:36
moveton
Ой,вей. Одеса такі столиця усього кошегного на нашій українській землі. Де вже нам рівнятися з нашими мухосранськами.
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alex lem
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Додано: Сер 18 січ, 2023 12:07
А банк +.
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