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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 січ, 2023 12:19
moveton написав:
В Одессе самые кошерные меня обнадёжили, что могут выдать и безналом.
А какой бонус у них за безнал?
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Додано: Сер 18 січ, 2023 12:33
Amethyst написав: moveton написав:
В Одессе самые кошерные меня обнадёжили, что могут выдать и безналом.
А какой бонус у них за безнал?
А должен быть бонус? Не интересовался.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 12:40
emeta написав: alex lem написав: mogicanin1986 написав:
На обед в кассе привата не попадал, интересно во всех отделениях есть обед в кассах?
Думаєте як війна, то і КЗОТ повністю відмінили? Як мале відділення банку на першому поверсі в жилому будинку, то касир одна сидить. Якось їй поїсти треба? То по столицям може без обіду каси працюють.
Вспомнил УБИБ на прошлой неделе
Начальница отделения мне всё оформила, распечатала, у себя же подписала
и пошла выдавать мне в кассу валюту.
Кроме неё в отделении никого )
і що це щей Київ ?)
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Додано: Сер 18 січ, 2023 12:46
Игорь Алексеевич написав: emeta написав: Игорь Алексеевич написав:
приват по окончанию куда падают дол.?
Надо в отделении открыть карту универсалку в дол.??
КДВ валютную, отключить пролонгацию и заказывать валюту за три- четыре дня
Спасибо.
Думал подойдёт интернет, а пишет НЕЗЯ - откройте для выплат.
Они есть в отделении?
Сучка менен. сидела оформляла дело в дол., дала ГОЛД унив. грн., а про валютную падлюка молчала...
Откройте в приват24 виртуальную диджитал КДВ с нее можно в отделении снимать доллары без проблем.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 13:00
А что там слышно про 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо
или можно расслабиться и не сливать доллар задешево??
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