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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 491492493494>
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:В Одессе самые кошерные меня обнадёжили, что могут выдать и безналом.
А какой бонус у них за безнал?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:33

  Amethyst написав:
  moveton написав:В Одессе самые кошерные меня обнадёжили, что могут выдать и безналом.
А какой бонус у них за безнал?

А должен быть бонус? Не интересовался.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:40

  emeta написав:
  alex lem написав:
  mogicanin1986 написав:На обед в кассе привата не попадал, интересно во всех отделениях есть обед в кассах?

Думаєте як війна, то і КЗОТ повністю відмінили? Як мале відділення банку на першому поверсі в жилому будинку, то касир одна сидить. Якось їй поїсти треба? То по столицям може без обіду каси працюють.



Вспомнил УБИБ на прошлой неделе
Начальница отделения мне всё оформила, распечатала, у себя же подписала
и пошла выдавать мне в кассу валюту.
Кроме неё в отделении никого )

і що це щей Київ ?)
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:46

  Игорь Алексеевич написав:
  emeta написав:
  Игорь Алексеевич написав:приват по окончанию куда падают дол.?
Надо в отделении открыть карту универсалку в дол.??


КДВ валютную, отключить пролонгацию и заказывать валюту за три- четыре дня

Спасибо.
Думал подойдёт интернет, а пишет НЕЗЯ - откройте для выплат.
Они есть в отделении?
Сучка менен. сидела оформляла дело в дол., дала ГОЛД унив. грн., а про валютную падлюка молчала... :twisted:
Откройте в приват24 виртуальную диджитал КДВ с нее можно в отделении снимать доллары без проблем.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:00

А что там слышно про 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо
или можно расслабиться и не сливать доллар задешево??
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:31

  asti написав:А что там слышно про 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо
или можно расслабиться и не сливать доллар задешево??

курс міняти не будуть , конверт-депо відміняти не будуть
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:45

  lamal написав:
  asti написав:А что там слышно про 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо
или можно расслабиться и не сливать доллар задешево??
курс міняти не будуть , конверт-депо відміняти не будуть
Зуб даёте?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Отримав в Моно, купюри нові, замовляв 2600, депо був 2635, докупив 65 до сотні.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:13

kuzmich Сегодня 110к по 200 грв пополнял в примате . Пополнение в терминале бесплатно , в кассе 0,02% . Я 188 см , стоял чуть согнувшись , спина малеха устала но 200 гривасов не отдал, вот и золотая карта универсальная ...
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:27

  asti написав:А что там слышно про 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо
или можно расслабиться и не сливать доллар задешево??


а що має бути 20 січня?

по графіку буде 26го січня - засідання правління НБУ

https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/schedule

ніяких різких рухів не очікую, згідно попередніх анонсів обліковка буде сталою на протязі року

макрофінансова допомога від партнерів - оголошена, домовлена, перший транш вже поступив
greenozon
 
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