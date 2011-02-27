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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:51

  asti написав:
  lamal написав:
  asti написав:А что там слышно про 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо
или можно расслабиться и не сливать доллар задешево??
курс міняти не будуть , конверт-депо відміняти не будуть
Зуб даёте?

завтра до стоматолога , сподіваюся на краще )
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:54

  Frez написав:kuzmich Сегодня 110к по 200 грв пополнял в примате . Пополнение в терминале бесплатно , в кассе 0,02% . Я 188 см , стоял чуть согнувшись , спина малеха устала но 200 гривасов не отдал, вот и золотая карта универсальная ...

А был бы открыт приват вклад до того как приват его убрал, спокойно бы без комиса пополнили в кассе отделения по коду, в кассе надёжнее имхо, не доверяю я этим терминалам.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 14:58

  Frez написав:kuzmich Сегодня 110к по 200 грв пополнял в примате . Пополнение в терминале бесплатно , в кассе 0,02% . Я 188 см , стоял чуть согнувшись , спина малеха устала но 200 гривасов не отдал, вот и золотая карта универсальная ...

старая история, пополнение цифровой карты или интернет-карты в кассе бесплатно. При внезапном блекауте ваш способ пополнения зависает до следующей инкассации терминала
kuzmich
 
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