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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 січ, 2023 14:51
asti написав: lamal написав: asti написав:
А что там слышно про 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо
или можно расслабиться и не сливать доллар задешево??
курс міняти не будуть , конверт-депо відміняти не будуть
Зуб даёте?
завтра до стоматолога , сподіваюся на краще )
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lamal
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Додано: Сер 18 січ, 2023 14:54
Frez написав:kuzmich
Сегодня 110к по 200 грв пополнял в примате . Пополнение в терминале бесплатно , в кассе 0,02% . Я 188 см , стоял чуть согнувшись , спина малеха устала но 200 гривасов не отдал, вот и золотая карта универсальная ...
А был бы открыт приват вклад до того как приват его убрал, спокойно бы без комиса пополнили в кассе отделения по коду, в кассе надёжнее имхо, не доверяю я этим терминалам.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 14:58
Frez написав:kuzmich
Сегодня 110к по 200 грв пополнял в примате . Пополнение в терминале бесплатно , в кассе 0,02% . Я 188 см , стоял чуть согнувшись , спина малеха устала но 200 гривасов не отдал, вот и золотая карта универсальная ...
старая история, пополнение цифровой карты или интернет-карты в кассе бесплатно. При внезапном блекауте ваш способ пополнения зависает до следующей инкассации терминала
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kuzmich
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Додано: Сер 18 січ, 2023 15:09
хто скільки обертів вже зробив?
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Олежан
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Додано: Сер 18 січ, 2023 15:15
Олежан написав:
хто скільки обертів вже зробив?
Пгастітє, а ві с какой целью інтегесуєтєсь?
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alex lem
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Додано: Сер 18 січ, 2023 15:17
kuzmich Спрашивал про свет в этом отделении и раньше , не отключают . Открывал онлайн 2400 на жену , не хотел её тягать по банкам (забирать будем вместе) , пришлось попотеть вместо неё .
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Frez
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Додано: Сер 18 січ, 2023 15:19
Як юнекс повертає депошки? Хто вже має досвід, поділіться.
Досвід оформлення теж цікавить
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Maxwe11
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Додано: Сер 18 січ, 2023 16:41
Frez написав:kuzmich Сегодня 110к по 200 грв пополнял в примате . Пополнение в терминале бесплатно , в кассе 0,02% . Я 188 см , стоял чуть согнувшись , спина малеха устала но 200 гривасов не отдал, вот и золотая карта универсальная ...
На колени
kuzmich написав: demichh написав:
20 гривен за голд карты будут брать месячную абонплату?
голд с абонплатой бесполезные понты, все равно очередь общая, в лучшем случае шепнуть кассиру что у вас 100к, чтоб завели в отдельную закрытую кабинку и в очереди не пялились на ваши котлеты, если 100к по 100-200грн
Когда я последний раз пользовался бегемотом, то депозитчики обслуживались без очереди. Под проклены бабок-комунальщиц, но все же.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 18 січ, 2023 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 16:42
Maxwe11 написав:Як юнекс повертає депошки? Хто вже має досвід, поділіться.
Досвід оформлення теж цікавить
Норм и активно торгует валютой
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Ромасик
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Додано: Сер 18 січ, 2023 16:43
Олежан написав:
хто скільки обертів вже зробив?
Дурне питання в принципi. Максимально можливих повних обертiв на сьогоднi - у будь-кого - не бiльше ОДНОГО. Процес розпочався 21 липня i за умовами один оберт = 3 мiсяцi. Тi хто розмiстився в липнi на днях тiльке друге коло зможуть закiнчити. Хто розмiстився пiзнiше - усе ще на другому (а хтось ще й досi на першому колi).
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