RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 492493494495
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Олежан написав:хто скільки обертів вже зробив?
Порахуйте, якщо колесо крутиться 5 міс
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5717
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:57

  Ромасик написав:
Maxwe11 написав:Як юнекс повертає депошки? Хто вже має досвід, поділіться.
Досвід оформлення теж цікавить
Норм и активно торгует валютой

Ця відповідь нічого не дає, торгують усі. А вчасно повертають новенькими не всі. У агріколя он постійно то срачка, то тривога, то світло.
Maxwe11
 
Повідомлень: 85
З нами з: 04.09.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 16:58

Укргазбанк, відгук

Сказали, що долара зараз немає, буде не знають коли, попросили залишити номер, передзвонять. Це що за колхоз?
М. Дніпро, відділення по вул. Титова.
Nick_D
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 04.01.23
Подякував: 10 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Nick_D написав:Укргазбанк, відгук

Сказали, що долара зараз немає, буде не знають коли, попросили залишити номер, передзвонять. Це що за колхоз?
М. Дніпро, відділення по вул. Титова.
Це пристойний банк говорили вони, а не якась там шарага убіб
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5717
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:00

Олежан написав:хто скільки обертів вже зробив?

Рахувати треба не оберти, а щомісячний дохід
Maxwe11
 
Повідомлень: 85
З нами з: 04.09.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:25

  Nick_D написав:Укргазбанк, відгук

Сказали, що долара зараз немає, буде не знають коли, попросили залишити номер, передзвонять. Це що за колхоз?
М. Дніпро, відділення по вул. Титова.

Так все бежали изначально в этот типа гос.банк. Стояли пол дня в очередях и теперь пришло время - ждунов.... Далее ждуны получат старые дол. и начнут писать, что делать, их не принимают.
Обходили многие например стороной Аккорд, который за 5 мин. принимал и за 2 мин отдавал новенькими дол. с номерами по порядку. И мелкие купюры всегда в кассе были в очень хорошем состоянии. :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6123
З нами з: 13.09.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:36

Укргаз до подорожания в киеве нормально выдавал (за пару дней заонил в отделение заказывал) и хорошего качества. Не очень хорошего качества выдал айбокс, благо оптовые обменки не такие балованные как кассиры банков, все что относил - берут.
Востаннє редагувалось demichh в Сер 18 січ, 2023 17:37, всього редагувалось 1 раз.
demichh
 
Повідомлень: 2842
З нами з: 09.12.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ромасик написав:Когда я последний раз пользовался бегемотом, то депозитчики обслуживались без очереди. Под проклены бабок-комунальщиц, но все же.

Вчора був в загальній черзі. Можливо окрема черга коли заносиш гроші, а не забираєш.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 378
З нами з: 29.07.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:39

  Ромасик написав:Когда я последний раз пользовался бегемотом, то депозитчики обслуживались без очереди. Под проклены бабок-комунальщиц, но все же.

вообще-то там 2 кассы, в одну пускают бабок с комуналкой, в другой прием-выдача котлет от 100к(либо в дол.эквиваленте) и в закрытой кабинке чтоб у обыденного пипла слюни не текли при виде невлезающих котлет в лоток кассирши и шелеста хрустящих синих подряд бумажек в машинке
kuzmich
 
Повідомлень: 118
З нами з: 25.08.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 17:39

  demichh написав:Укргаз до подорожания в киеве нормально выдавал и хорошего качества. Не очень хорошего качества выдал айбокс, благо оптовые обменки не такие балованные как кассиры банков, все что относил - берут.

Как раз в это время толпа пошла сдавать на дело и именно более 60% в Укргаз. Теперь время выдачи, а такого кол-ва валюты у них проблема. И главное 1-7 суток многие готовы ждать, а это хороший заработок для банка.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6123
З нами з: 13.09.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 492493494495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flex123 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53832
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25652
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6495
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2280)
18.01.2023 17:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.