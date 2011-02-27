Порахуйте, якщо колесо крутиться 5 місОлежан написав:хто скільки обертів вже зробив?
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Додано: Сер 18 січ, 2023 16:46
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Порахуйте, якщо колесо крутиться 5 міс
Додано: Сер 18 січ, 2023 16:57
Додано: Сер 18 січ, 2023 16:58
Укргазбанк, відгук
Сказали, що долара зараз немає, буде не знають коли, попросили залишити номер, передзвонять. Це що за колхоз?
М. Дніпро, відділення по вул. Титова.
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:00
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Це пристойний банк говорили вони, а не якась там шарага убіб
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:00
Рахувати треба не оберти, а щомісячний дохід
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:25
Так все бежали изначально в этот типа гос.банк. Стояли пол дня в очередях и теперь пришло время - ждунов.... Далее ждуны получат старые дол. и начнут писать, что делать, их не принимают.
Обходили многие например стороной Аккорд, который за 5 мин. принимал и за 2 мин отдавал новенькими дол. с номерами по порядку. И мелкие купюры всегда в кассе были в очень хорошем состоянии.
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:36
Укргаз до подорожания в киеве нормально выдавал (за пару дней заонил в отделение заказывал) и хорошего качества. Не очень хорошего качества выдал айбокс, благо оптовые обменки не такие балованные как кассиры банков, все что относил - берут.
Востаннє редагувалось demichh в Сер 18 січ, 2023 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:37
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:39
вообще-то там 2 кассы, в одну пускают бабок с комуналкой, в другой прием-выдача котлет от 100к(либо в дол.эквиваленте) и в закрытой кабинке чтоб у обыденного пипла слюни не текли при виде невлезающих котлет в лоток кассирши и шелеста хрустящих синих подряд бумажек в машинке
Додано: Сер 18 січ, 2023 17:39
Как раз в это время толпа пошла сдавать на дело и именно более 60% в Укргаз. Теперь время выдачи, а такого кол-ва валюты у них проблема. И главное 1-7 суток многие готовы ждать, а это хороший заработок для банка.
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