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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 493494495496
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Дзвонив в Південний. Пісня та сама: гроші зараз не замовляємо, беріть що є у касі до 1000 дол. по наявності. Термінів ніяких. Обходьте стороною.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:08

  asti написав:А что там слышно про 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо
или можно расслабиться и не сливать доллар задешево??


Если бы чтото собирались поменять, то инсайд об этом уже просочился бы за 1-2 недели до заседания и курс пошел бы вверх, а раз он наоборот укрепляется, то логичнее предположить, что изменений не будет?
Хотя факторов много, и они могут быть разнонаправленные.
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:10

Игорь Алексеевич

а в чем проблема? им же дал возможность нбу купить нал за безнал . Другие ж купили , а укргаз недостаточно купил?
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 18:13

flex123

могут поменять 3 мес на 4-5-6
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 19:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В Привате конверт депо можно открыть? В онлайн не вижу как депозит называется.
Rovdof
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 19:16

  soups65d542 написав:flex123

могут поменять 3 мес на 4-5-6

Не надо.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 19:34

  Rovdof написав:В Привате конверт депо можно открыть? В онлайн не вижу как депозит называется.

Что ж там не увидеть? "Стандарт" он в Привате называется. В валютных депо всего-то три варианта.
moveton
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