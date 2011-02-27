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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 січ, 2023 18:06
Дзвонив в Південний. Пісня та сама: гроші зараз не замовляємо, беріть що є у касі до 1000 дол. по наявності. Термінів ніяких. Обходьте стороною.
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Nick_D
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Додано: Сер 18 січ, 2023 18:08
asti написав:
А что там слышно про 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо
или можно расслабиться и не сливать доллар задешево??
Если бы чтото собирались поменять, то инсайд об этом уже просочился бы за 1-2 недели до заседания и курс пошел бы вверх, а раз он наоборот укрепляется, то логичнее предположить, что изменений не будет?
Хотя факторов много, и они могут быть разнонаправленные.
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flex123
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Додано: Сер 18 січ, 2023 18:10
Игорь Алексеевич
а в чем проблема? им же дал возможность нбу купить нал за безнал . Другие ж купили , а укргаз недостаточно купил?
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soups65d542
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Додано: Сер 18 січ, 2023 18:13
flex123
могут поменять 3 мес на 4-5-6
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soups65d542
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Додано: Сер 18 січ, 2023 19:05
В Привате конверт депо можно открыть? В онлайн не вижу как депозит называется.
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Rovdof
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Додано: Сер 18 січ, 2023 19:16
soups65d542 написав:flex123
могут поменять 3 мес на 4-5-6
Не надо.
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Investor_K
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Додано: Сер 18 січ, 2023 19:34
Rovdof написав:
В Привате конверт депо можно открыть? В онлайн не вижу как депозит называется.
Что ж там не увидеть? "Стандарт" он в Привате называется. В валютных депо всего-то три варианта.
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moveton
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Додано: Сер 18 січ, 2023 19:40
Nick_D написав:
Отримав в Моно, купюри нові, замовляв 2600, депо був 2635, докупив 65 до сотні.
АБанк, Універсал?
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novichok
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Додано: Сер 18 січ, 2023 19:45
В моно строк закінчився 13.01, запропонували тільки 16.01, звернувся в АБанк, через гарячу лінію моно, прислали смс код, і вуаля, і через 5 хвилин новими хрусткими отримав 2635.
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Долар по 4 грн
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Додано: Сер 18 січ, 2023 19:54
Nick_D написав:
Укргазбанк, відгук
Сказали, що долара зараз немає, буде не знають коли, попросили залишити номер, передзвонять. Це що за колхоз?
М. Дніпро, відділення по вул. Титова.
Одне що я можу придумать що мабуть керівництво банчику порахувало що після прильоту ракети в дом небезпечно возить валюту в Дніпро? Там ще хтось на тасю в Дніпрі вище жалувався що не дає в тирнеті замовить валюту...
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alex lem
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