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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 січ, 2023 19:57
То це Ви Дніпро називали районним центром?
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Investor_K
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Додано: Сер 18 січ, 2023 20:00
Игорь Алексеевич написав: Nick_D написав:
Укргазбанк, відгук
Сказали, що долара зараз немає, буде не знають коли, попросили залишити номер, передзвонять. Це що за колхоз?
М. Дніпро, відділення по вул. Титова.
Так все бежали изначально в этот типа гос.банк. Стояли пол дня в очередях и теперь пришло время - ждунов.... Далее ждуны получат старые дол. и начнут писать, что делать, их не принимают.
,,Старі,, долари це питання дуже відносне. Чи малі партрети чи всі підряд не кольорові?
В принципі і їх можна використати, аби не папіром депо по курсу забирать.
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alex lem
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Додано: Сер 18 січ, 2023 20:05
alex lem написав:
В принципі і їх можна використати, аби не папіром депо по курсу забирать.
Валютники потерті не беруть, просто не хочуть.
Зараз солдатики всі кинулися в конвертаційні і малий валютникам приход гривні.
У кожного з них дома букет з потертих , в надії, що хтось поїде за кордон і там поміняє. Так що конвертаційні - чудовий засіб обновити домашній зоопарк $.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 20:09
flex123 написав: asti написав:
А что там слышно про 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо
или можно расслабиться и не сливать доллар задешево??
Если бы чтото собирались поменять, то инсайд об этом уже просочился бы за 1-2 недели до заседания и курс пошел бы вверх, а раз он наоборот укрепляется, то логичнее предположить, что изменений не будет?
Хотя факторов много, и они могут быть разнонаправленные.
Ничего подобного! Повышение оф курса летом стало для всех полной неожиданностью и курс выстрелил вверх сразу же после объявления а не перед ним!
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Додано: Сер 18 січ, 2023 20:11
Nick_D написав:
Дзвонив в Південний. Пісня та сама: гроші зараз не замовляємо, беріть що є у касі до 1000 дол. по наявності. Термінів ніяких. Обходьте стороною.
ясно, значит пивень вместе с альфой вылетают с карусели, жаль, я подумывал в пивня зайти, но останавливала ежемесячная абонплата, но как вспомню дельтабанку, как по 100грн выцарапывал с кассы, лучше подальше держаться от всяких мутных пылесосов
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kuzmich
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Додано: Сер 18 січ, 2023 20:13
kuzmich написав:
лучше подальше держаться от всяких мутных пылесосов
у нас Райф вообще закрил отделение, все манатки собрал в торбу и полинял в точку.
правда в Сильпо оставил банкомат, там била куча пенсов - поверили в европейский банк.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 20:51
Nick_D написав:
Укргазбанк, відгук
Сказали, що долара зараз немає, буде не знають коли, попросили залишити номер, передзвонять. Це що за колхоз?
М. Дніпро, відділення по вул. Титова.
В Харькове одно отделение так же сказали. Базовое отделение выдало без заказа за 10мин до закрытия кассы.
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vollena71
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Додано: Сер 18 січ, 2023 20:58
Игорь Алексеевич написав:
Как раз в это время толпа
пошла сдавать на дело и именно более 60% в Укргаз. Теперь время выдачи, а такого кол-ва валюты у них проблема.
ой, не надо фантазировать сверх меры. Для той толпы
время выдачи уже прошло в ноябре
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flysoulfly
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:02
vollena71 написав:
Базовое отделение выдало без заказа за 10мин до закрытия кассы.
та шо ж они, сволочи, статистику портят паникьорскую?
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