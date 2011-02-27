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alex lem написав:В принципі і їх можна використати, аби не папіром депо по курсу забирать.
Валютники потерті не беруть, просто не хочуть. Зараз солдатики всі кинулися в конвертаційні і малий валютникам приход гривні. У кожного з них дома букет з потертих , в надії, що хтось поїде за кордон і там поміняє. Так що конвертаційні - чудовий засіб обновити домашній зоопарк $.
asti написав:А что там слышно про 20-е число? Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо или можно расслабиться и не сливать доллар задешево??
Если бы чтото собирались поменять, то инсайд об этом уже просочился бы за 1-2 недели до заседания и курс пошел бы вверх, а раз он наоборот укрепляется, то логичнее предположить, что изменений не будет? Хотя факторов много, и они могут быть разнонаправленные.
Ничего подобного! Повышение оф курса летом стало для всех полной неожиданностью и курс выстрелил вверх сразу же после объявления а не перед ним!
Nick_D написав:Дзвонив в Південний. Пісня та сама: гроші зараз не замовляємо, беріть що є у касі до 1000 дол. по наявності. Термінів ніяких. Обходьте стороною.
ясно, значит пивень вместе с альфой вылетают с карусели, жаль, я подумывал в пивня зайти, но останавливала ежемесячная абонплата, но как вспомню дельтабанку, как по 100грн выцарапывал с кассы, лучше подальше держаться от всяких мутных пылесосов