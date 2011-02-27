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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 січ, 2023 21:13
alex lem написав: Nick_D написав:
Укргазбанк, відгук
Сказали, що долара зараз немає, буде не знають коли, попросили залишити номер, передзвонять. Це що за колхоз?
М. Дніпро, відділення по вул. Титова.
Одне що я можу придумать що мабуть керівництво банчику порахувало що після прильоту ракети в дом небезпечно возить валюту в Дніпро
? Там ще хтось на тасю в Дніпрі вище жалувався що не дає в тирнеті замовить валюту...
я теж такоï думки
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:18
та да! глянул по ссылке - вспомнил названия, их понты...
аж прослезился - "этапы большого путИ"
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:22
soups65d542 написав:flex123
могут поменять 3 мес на 4-5-6
это откуда такие прогнозы?
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:38
cohan написав: Ромасик написав:
Юнекс?
да, Юнекс дороговато выходил, ну, спасибо что снизили
опіздали вони трохи.
Если б по євро такой курс...
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:41
А что не так? Кто не заплывал за буйки, то ничего не потеряли. Все получили из хфонда. Зато у многих были очень вкусные ставочки, и свинорылы нормально заработали. А сейчас газ бабки не отдаёт, и у свинорылов идёт простой. Я, кстати, тоже у газа с трудом забирал. А тот же убиб слюнявит без простоя. Везде есть риски, но сказать, что убиб - говно, а газ - канхфетка, будет не справедливо
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deneg net
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:48
asti написав: flex123 написав: asti написав:
А что там слышно про 20-е число?
Будет заседание НБУ, изменят курс, отменят конверт-депо
или можно расслабиться и не сливать доллар задешево??
Если бы чтото собирались поменять, то инсайд об этом уже просочился бы за 1-2 недели до заседания и курс пошел бы вверх, а раз он наоборот укрепляется, то логичнее предположить, что изменений не будет?
Хотя факторов много, и они могут быть разнонаправленные.
Ничего подобного! Повышение оф курса летом стало для всех полной неожиданностью и курс выстрелил вверх сразу же после объявления а не перед ним!
не совсем так, расти он как раз начал за 1-2 недели до повышения. после повышения он конечно еще больше подрос. я очень хорошо помню тот период, т.к. завис немного в гривне еще довоенной и усиленно ее конвертил разными методами, чтобы успеть до заседания.
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flex123
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:49
kuzmich написав: Nick_D написав:
Дзвонив в Південний. Пісня та сама: гроші зараз не замовляємо, беріть що є у касі до 1000 дол. по наявності. Термінів ніяких. Обходьте стороною.
ясно, значит пивень вместе с альфой вылетают с карусели, жаль, я подумывал в пивня зайти, но останавливала ежемесячная абонплата, но как вспомню дельтабанку, как по 100грн выцарапывал с кассы, лучше подальше держаться от всяких мутных пылесосов
что за месячная абонплата в пивне?
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flex123
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Додано: Сер 18 січ, 2023 21:57
deneg net написав:
А что не так? Кто не заплывал за буйки, то ничего не потеряли. Все получили из хфонда. Зато у многих были очень вкусные ставочки, и свинорылы нормально заработали. А сейчас газ бабки не отдаёт, и у свинорылов идёт простой. Я, кстати, тоже у газа с трудом забирал. А тот же убиб слюнявит без простоя. Везде есть риски, но сказать, что убиб - говно, а газ - канхфетка, будет не справедливо
В моей практике ни разу не было проблем с выдачей у газбанка. Киев.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:00
Goodman написав: alex lem написав:
В принципі і їх можна використати, аби не папіром депо по курсу забирать.
Валютники потерті не беруть, просто не хочуть.
Зараз солдатики всі кинулися в конвертаційні і малий валютникам приход гривні.
У кожного з них дома букет з потертих , в надії, що хтось поїде за кордон і там поміняє. Так що конвертаційні - чудовий засіб обновити домашній зоопарк $.
В Киеве берут: сдал им 1/5 пайки -потертыми, что получил в банке.
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demichh
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:04
demichh написав:
В Киеве берут: сдал им 1/5 пайки -потертыми, что получил в банке.
меня етим в Киев не заманить.
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Goodman
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