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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 січ, 2023 22:23
Frez написав:kuzmich
Сегодня 110к по 200 грв пополнял в примате . Пополнение в терминале бесплатно , в кассе 0,02% . Я 188 см , стоял чуть согнувшись , спина малеха устала но 200 гривасов не отдал, вот и золотая карта универсальная ...
Відкрийте у додатку інтернет-картку і поповнюйте у касі безкоштовно.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:24
deneg net написав: Goodman написав: demichh написав:
В Киеве берут: сдал им 1/5 пайки -потертыми, что получил в банке.
меня етим в Киев не заманить.
хорошая была попытка у военкома demichh
Банчикам які не хочуть віддавати депо як варіант треба записати в ДКБО що клієнт повинен принести справку від воєнкому про постановку на облік
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:27
kuzmich написав:
Когда я последний раз пользовался бегемотом, то депозитчики обслуживались без очереди. Под проклены бабок-комунальщиц, но все же.
вообще-то там 2 кассы,
Всі мудила: - Де?
Захеканий мудило: - Там! (Помирає).
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:29
sergey_sryvkin написав:
Відкрийте у додатку інтернет-картку і поповнюйте у касі безкоштовно.
делайте людям добро, будет + в карму.
пополнил через КЕШ-ін , другой чел снял и доволен.
кстати Приматовский кеш-ін отдает купюри начиная с 50 грн, удобно подчищать остатки на картах других банков.
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Goodman
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:38
Goodman написав:
делайте людям добро, будет + в карму.
пополнил через КЕШ-ін , другой чел снял и доволен.
Зайшов цього місяця до одного з популярних тут банчиків, а там як раз тітонька сварилася із працівниками, бо приїхала за депозитом (в гривні), а в них нема - тільки доляри, хоч дупою жуй.
А тут я з котлеткою до каси - довго дякувала
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:40
Goodman написав: sergey_sryvkin написав:
Відкрийте у додатку інтернет-картку і поповнюйте у касі безкоштовно.
делайте людям добро, будет + в карму.
пополнил через КЕШ-ін , другой чел снял и доволен.
Такі да. Найкращий спосіб на зараз по примату то кешіновський банкомат. Навіть в невеликих містах. Але треба брати грошей з запасом, якщо не всі папірці хоче брати. Взагалі забіг в кедах після обміну треба починать з кешінів райфу-примату і інших, щоб підгулявші гривньо-папірці потім в касах банків здавать.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:43
Goodman написав:
делайте людям добро, будет + в карму.
пополнил через КЕШ-ін , другой чел снял и доволен.
Предварительно дождавшись обслуживающего работника, который перегрузит из одной кассеты в другую? Банкомат, который так качественно проверяет деньги, что ему доверяют отдавать то, что он принял, это не часто встречающающаяся штука. Но я ХЗ, может Приват раскошелился именно на такие.
Goodman написав:
кстати Приматовский кеш-ін отдает купюри начиная с 50 грн, удобно подчищать остатки на картах других банков.
50 грн и других в банкоматах не исключительность. Помельче бы. У меня рядом с домом лет 8 назад был банкомат, куда загружали начиная от 5 грн. Вот это действительно было удобно. Жаль, банк быстро разорился и теперь там скучный банкомат от Ощада.
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Додано: Сер 18 січ, 2023 22:57
Дюрі-бачі написав: Ромасик написав:
Когда я последний раз пользовался бегемотом, то депозитчики обслуживались без очереди. Под проклены бабок-комунальщиц, но все же.
Вчора був в загальній черзі. Можливо окрема черга коли заносиш гроші, а не забираєш.
Звісно, що коли заносиш. Коли виносиш, тебе з людину не рахують.
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