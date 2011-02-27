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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 19 січ, 2023 01:17
alex lem написав:
Взагалі забіг в кедах після обміну треба починать з кешінів райфу-примату і інших, щоб підгулявші гривньо-папірці
потім в касах банків здавать.
тю... Це про що саме?
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flysoulfly
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Додано: Чет 19 січ, 2023 01:24
moveton написав:
. У меня рядом с домом лет 8 назад был банкомат, куда загружали начиная от 5 грн. Вот это действительно было удобно. Жаль, банк быстро разорился и теперь там скучный банкомат от Ощада.
поэтому и разорился из за мелких купюр. те у кого от 1000 грн банкноты всех переживут.
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vitaliian
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Додано: Чет 19 січ, 2023 01:33
vitaliian написав:
поэтому и разорился из за мелких купюр. те у кого от 1000 грн банкноты всех переживут.
То-то Приват, который одно время попробовал класть в банкоматы только 200 и 1000 быстро прекратил класть тысячи вообще, вбухал кучу денег в новые банкоматы и теперь у него основной набор сразу четырёх номиналов, среди которых 1000 нет: 50-100-200-500. Причём полтинники есть стабильно, а пятисотки не всегда. Всё разориться старается. Уже лет так много.
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moveton
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Додано: Чет 19 січ, 2023 01:46
flysoulfly то є затягані людьми українські гроші, які випльовує кешін.
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alex lem
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