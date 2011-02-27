Додано: Чет 19 січ, 2023 11:44

vitaliian написав: Примат если шо много лет был бы банкрот, если бы не национализвция. Примат если шо много лет был бы банкрот, если бы не национализвция.

vitaliian написав: Чего стоит одна очередь в отделении для бабушки с 500 грн коммуналки и человека со 100+ тыс грн. Пример реальный. Чего стоит одна очередь в отделении для бабушки с 500 грн коммуналки и человека со 100+ тыс грн. Пример реальный.

Это-то тут при чём? Приват банкротили мёртвыми кредитами (возможно, именно потому, что кое-кому захотелось национализировать) и обязательствами выплатить большие проценты по депо (на мёртвые кредиты бабло собирали, как могли). Операционно он всегда был прибылен.Понятия не имею чего стоит. Знаю только, что в том приватовском отделении, что я вчера был, рядом с кассой есть отдельная дверь "каса для великих сум", которая ведёт к тому же кассиру, но с другой стороны. И видел, что вошедшего туда человека обслужили отложив очередь в обычное окошко. ХЗ с какой суммы начинается "велика". Может 100к грн и мало. Оно по нынешним временам так, рядовая котлетка.К менеджеру обладатели Gold карт в приоритетной очереди. Для платинум+ можно вообще в отдельные отделения ходить, где таких бабушек не бывает (хотя и запросто там тоже просидеть часик в очереди, пока более богатая бабушка миллионы через кассу пропустит, но это же для короны не так ущербно?) Это всё было и осталось. Собсно, я в работе Привата после национализации особой разницы и не заметил.