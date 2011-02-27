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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 498499500501>
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 01:17

  alex lem написав:Взагалі забіг в кедах після обміну треба починать з кешінів райфу-примату і інших, щоб підгулявші гривньо-папірці потім в касах банків здавать.

тю... Це про що саме?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 01:24

  moveton написав:. У меня рядом с домом лет 8 назад был банкомат, куда загружали начиная от 5 грн. Вот это действительно было удобно. Жаль, банк быстро разорился и теперь там скучный банкомат от Ощада.
поэтому и разорился из за мелких купюр. те у кого от 1000 грн банкноты всех переживут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 01:33

  vitaliian написав:поэтому и разорился из за мелких купюр. те у кого от 1000 грн банкноты всех переживут.

То-то Приват, который одно время попробовал класть в банкоматы только 200 и 1000 быстро прекратил класть тысячи вообще, вбухал кучу денег в новые банкоматы и теперь у него основной набор сразу четырёх номиналов, среди которых 1000 нет: 50-100-200-500. Причём полтинники есть стабильно, а пятисотки не всегда. Всё разориться старается. Уже лет так много.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 01:46

flysoulfly то є затягані людьми українські гроші, які випльовує кешін.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

у банкоматов с кэш-ином есть проблемки, что в случае глюка механики или блэкаута часть котлеты потом возвращается назад, которую забирает, конечно же, следующий клиент и вы ничего не докажите банку в этом случае, т.к. инкассация не видит недочета денег. Были случаи, когда совали скажем 20К, челу зачислилось 15К а остальные бабки пропали, на минфине полно случаев с банкоматоми примата было
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:22

  moveton написав:
  vitaliian написав:поэтому и разорился из за мелких купюр. те у кого от 1000 грн банкноты всех переживут.

То-то Приват, который одно время попробовал класть в банкоматы только 200 и 1000 быстро прекратил класть тысячи вообще, вбухал кучу денег в новые банкоматы и теперь у него основной набор сразу четырёх номиналов, среди которых 1000 нет: 50-100-200-500. Причём полтинники есть стабильно, а пятисотки не всегда. Всё разориться старается. Уже лет так много.

Примат если шо много лет был бы банкрот, если бы не национализвция. А его текущая бизнес модель ещё менее жизнеспособна, чем прошлая. Чего стоит одна очередь в отделении для бабушки с 500 грн коммуналки и человека со 100+ тыс грн.

В прошлом я мог позвонить на гл, сказать что зайду с крупной суммой, мне назначали время, я приходил в комнату для расчетов, без очереди и десятка любопытных глаз. В последний раз снимал 200 тыс в общем зале, выдавали по 20/50 грн, а сзади с нетерпением дышали больше 10 человек плюс скучающие клиенты оперзала.

А подписи пальцем на планшете с низкой чувствительностью экрана, курица лапой это мягко сказано.. Желаю удачи всем клиентам примата.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:42

  vitaliian написав: В прошлом я мог позвонить на гл, сказать что зайду с крупной суммой, мне назначали время, я приходил в комнату для расчетов, без очереди и десятка любопытных глаз. В последний раз снимал 200 тыс в общем зале, выдавали по 20/50 грн, а сзади с нетерпением дышали больше 10 человек плюс скучающие клиенты оперзала.

А подписи пальцем на планшете с низкой чувствительностью экрана, курица лапой это мягко сказано.. Желаю удачи всем клиентам примата.

зато авторизация без паспорта, отсканировал кр-код с телефона и все. Мне чеки не нужны, все равно, если деньги не были пересчитаны при кассире, никакой чек потом не поможет, потом еще уничтожать надо бумажки, где вбиты суммы, прописка, паспорт и т.д.
та и вообще, в норм отделениях привата есть отдельная закрытая кабина для сумм от 100к, туда без проблем пускают, похоже вам лучше сменить отделение
Востаннє редагувалось kuzmich в Чет 19 січ, 2023 11:44, всього редагувалось 1 раз.
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 11:44

  vitaliian написав:Примат если шо много лет был бы банкрот, если бы не национализвция.

Это-то тут при чём? Приват банкротили мёртвыми кредитами (возможно, именно потому, что кое-кому захотелось национализировать) и обязательствами выплатить большие проценты по депо (на мёртвые кредиты бабло собирали, как могли). Операционно он всегда был прибылен.

  vitaliian написав:Чего стоит одна очередь в отделении для бабушки с 500 грн коммуналки и человека со 100+ тыс грн. Пример реальный.

Понятия не имею чего стоит. Знаю только, что в том приватовском отделении, что я вчера был, рядом с кассой есть отдельная дверь "каса для великих сум", которая ведёт к тому же кассиру, но с другой стороны. И видел, что вошедшего туда человека обслужили отложив очередь в обычное окошко. ХЗ с какой суммы начинается "велика". Может 100к грн и мало. Оно по нынешним временам так, рядовая котлетка.
К менеджеру обладатели Gold карт в приоритетной очереди. Для платинум+ можно вообще в отдельные отделения ходить, где таких бабушек не бывает (хотя и запросто там тоже просидеть часик в очереди, пока более богатая бабушка миллионы через кассу пропустит, но это же для короны не так ущербно?) Это всё было и осталось. Собсно, я в работе Привата после национализации особой разницы и не заметил.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:04

  moveton написав:Понятия не имею чего стоит. Знаю только, что в том приватовском отделении, что я вчера был, рядом с кассой есть отдельная дверь "каса для великих сум", которая ведёт к тому же кассиру, но с другой стороны. И видел, что вошедшего туда человека обслужили отложив очередь в обычное окошко. ХЗ с какой суммы начинается "велика". Может 100к грн и мало. Оно по нынешним временам так, рядовая котлетка.

Туда отправляют ВИП клиентов банка и сумма там не важна. Меня мой менеджер часто туда отправляет, но обычно стараюсь не наглеть, только если очередь сильно большая, а я спешу.
Ну и как дополнение, могут приглашать обычных клиентов если сумма таки большая.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:09

  moveton написав:я в работе Привата после национализации особой разницы и не заметил
разница в депозитных ставках и в сервисе. Если вы ни тем ни другим не пользуетесь, соглашусь с вами..
vitaliian
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