именно. Раньше я звонил говорил город отделение, мне перезванивали называли время и я приходил. После национализации такого нет, все идут в общую очередь.
В этой отдельной комнате можно рассмотреть каждую долларовую купюру, что то попросить обменять.
А когда стоишь в очереди, тебе дают пачку 50 долларовых банкнот и ты начинаешь каждую рассматривать (хотя бы на отсутствие печатей и пятен) очередь (большинство из которых 1 доллара в руках не держали) начинает нервничать, выдавать ненужные комменты, типа иди домой и там рассматривай, нам комуналку надо оплатить.
Не может одно отделение обслуживать пенсов и випов. Это как объединить плацкарт и св. А приват может. Опустив всех до одного уровня.