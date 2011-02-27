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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 498499500501
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:13

  77st написав:Туда отправляют ВИП клиентов банка и сумма там не важна
именно. Раньше я звонил говорил город отделение, мне перезванивали называли время и я приходил. После национализации такого нет, все идут в общую очередь.

В этой отдельной комнате можно рассмотреть каждую долларовую купюру, что то попросить обменять.

А когда стоишь в очереди, тебе дают пачку 50 долларовых банкнот и ты начинаешь каждую рассматривать (хотя бы на отсутствие печатей и пятен) очередь (большинство из которых 1 доллара в руках не держали) начинает нервничать, выдавать ненужные комменты, типа иди домой и там рассматривай, нам комуналку надо оплатить.

Не может одно отделение обслуживать пенсов и випов. Это как объединить плацкарт и св. А приват может. Опустив всех до одного уровня.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:35

  vitaliian написав:В этой отдельной комнате можно рассмотреть каждую долларовую купюру, что то попросить обменять.
А когда стоишь в очереди, тебе дают пачку 50 долларовых банкнот и ты начинаешь каждую рассматривать (хотя бы на отсутствие печатей и пятен) очередь (большинство из которых 1 доллара в руках не держали) начинает нервничать, выдавать ненужные комменты, типа иди домой и там рассматривай, нам комуналку надо оплатить.
"Узнаю брата Колю!"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:"Узнаю брата Колю!"


Точно палево. Сейчас только сотками голубыми. Но их тоже неудобно считать. Прилипают друг к дружке.
Investor_K
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