Додано: Чет 19 січ, 2023 15:08

vitaliian написав: разница в депозитных ставках и в сервисе. Если вы ни тем ни другим не пользуетесь, соглашусь с вами.. разница в депозитных ставках и в сервисе. Если вы ни тем ни другим не пользуетесь, соглашусь с вами..

Мы про обслуживание. Депозитные ставки, есессно, упали, но и так было понятно, что 10% годовых в долларах - это путь к скорому банкротству. Вот с низкими живёт себе, хотя депозитов я в нём стал держать поменьше. Сервисом каким-то пользовался, но что так что так в очередях стоял. Несколько огорчился не при национализации, а квартал назад, когда они решили, что нечего вип статус выдавать только за депозит и меня из випов выперли. Ну да и фиг с ним. Не так уж страшно сейчас в очереди в обычном отделении, хоть я и хожу туда теперь каждый день, как на работу, забирая бывший депозит для випа кусочками по $2400. Очередь проходит довольно быстро потому, что бабушки с коммуналкой больше на Укрпочте пасутся, а не в Привате, где оплата с комисом. Хотя и бывают любители, да.