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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 499500501502>
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 12:13

  77st написав:Туда отправляют ВИП клиентов банка и сумма там не важна
именно. Раньше я звонил говорил город отделение, мне перезванивали называли время и я приходил. После национализации такого нет, все идут в общую очередь.

В этой отдельной комнате можно рассмотреть каждую долларовую купюру, что то попросить обменять.

А когда стоишь в очереди, тебе дают пачку 50 долларовых банкнот и ты начинаешь каждую рассматривать (хотя бы на отсутствие печатей и пятен) очередь (большинство из которых 1 доллара в руках не держали) начинает нервничать, выдавать ненужные комменты, типа иди домой и там рассматривай, нам комуналку надо оплатить.

Не может одно отделение обслуживать пенсов и випов. Это как объединить плацкарт и св. А приват может. Опустив всех до одного уровня.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:35

  vitaliian написав:В этой отдельной комнате можно рассмотреть каждую долларовую купюру, что то попросить обменять.
А когда стоишь в очереди, тебе дают пачку 50 долларовых банкнот и ты начинаешь каждую рассматривать (хотя бы на отсутствие печатей и пятен) очередь (большинство из которых 1 доллара в руках не держали) начинает нервничать, выдавать ненужные комменты, типа иди домой и там рассматривай, нам комуналку надо оплатить.
"Узнаю брата Колю!"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:"Узнаю брата Колю!"


Точно палево. Сейчас только сотками голубыми. Но их тоже неудобно считать. Прилипают друг к дружке.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 14:27

  kuzmich написав:
  vitaliian написав: В прошлом я мог позвонить на гл, сказать что зайду с крупной суммой, мне назначали время, я приходил в комнату для расчетов, без очереди и десятка любопытных глаз. В последний раз снимал 200 тыс в общем зале, выдавали по 20/50 грн, а сзади с нетерпением дышали больше 10 человек плюс скучающие клиенты оперзала.

А подписи пальцем на планшете с низкой чувствительностью экрана, курица лапой это мягко сказано.. Желаю удачи всем клиентам примата.

зато авторизация без паспорта, отсканировал кр-код с телефона и все. Мне чеки не нужны, все равно, если деньги не были пересчитаны при кассире, никакой чек потом не поможет, потом еще уничтожать надо бумажки, где вбиты суммы, прописка, паспорт и т.д.
та и вообще, в норм отделениях привата есть отдельная закрытая кабина для сумм от 100к, туда без проблем пускают, похоже вам лучше сменить отделение


з доларовими депозитами на касу від 100к не підеш, бо приват видає лише 2400 баксів, що не дотягує до 100к. Тому лише в чергу з пенсіонерами, які йдуть без черги)
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 14:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  vitaliian написав:дают пачку 50 долларовых банкнот

В якому банку? Мені в Газі, А, Приваті видавали пачки 100
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 14:55

  Sain_повернувся написав:з доларовими депозитами на касу від 100к не підеш, бо приват видає лише 2400 баксів, що не дотягує до 100к. Тому лише в чергу з пенсіонерами, які йдуть без черги
это довоенная история. Возможно с войной резко все улучшилось..не знаю
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:дают пачку 50 долларовых банкнот

В якому банку? Мені в Газі, А, Приваті видавали пачки 100

В газе мне блокировали карты за попытку обменять в приложении 200 тыс грн на евро (до войны), приходил в отделение сидел 40 минут, писал финмону писульку зачем мне валюта. А если бы я был где то на Говерле, пришлось бы спускаться с небес.

Никого не пугаю и не отговариваю, были такие случаи, лично со мной, а вы сами решайте стоят эти грабли, того или нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:08

  vitaliian написав:разница в депозитных ставках и в сервисе. Если вы ни тем ни другим не пользуетесь, соглашусь с вами..

Мы про обслуживание. Депозитные ставки, есессно, упали, но и так было понятно, что 10% годовых в долларах - это путь к скорому банкротству. Вот с низкими живёт себе, хотя депозитов я в нём стал держать поменьше. Сервисом каким-то пользовался, но что так что так в очередях стоял. Несколько огорчился не при национализации, а квартал назад, когда они решили, что нечего вип статус выдавать только за депозит и меня из випов выперли. Ну да и фиг с ним. Не так уж страшно сейчас в очереди в обычном отделении, хоть я и хожу туда теперь каждый день, как на работу, забирая бывший депозит для випа кусочками по $2400. Очередь проходит довольно быстро потому, что бабушки с коммуналкой больше на Укрпочте пасутся, а не в Привате, где оплата с комисом. Хотя и бывают любители, да.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:09

vitaliian ну і яку причину фінмон з'їв що вам раптом знадобилися тисяч вісім ? ойро(вже й не пам'ятаю який курс був до війни) ? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:35

vitaliian Я в Газ заносив 50к коли в додатку курс був один з найкращих. Віддали хоч і старими папірцями (не синіми), але в хорошому стані. Після підйому курсу більше їм не несу.

Щодо фінмону: поки тільки в ПУМБУ пояснював звідки в мене Євро, але нічого страшного в тому не побачив.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:39

  alex lem написав:vitaliian ну і яку причину фінмон з'їв що вам раптом знадобилися тисяч вісім ? ойро(вже й не пам'ятаю який курс був до війни) ? :wink:

С финмоном я общался через девочек оперзала, я там постоянный клиент, им было точно так же неприятно и неудобно. А причины финмон простым смертным не называет. Что то заподозрили. Или скучно было.
  Дюрі-бачі написав:але нічого страшного в тому не побачив
страшного ничего нет, карты разблокировали в тот же день. Просто говорю какая может быть ситуация.
vitaliian
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