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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 499500501502
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:49

  moveton написав:хоть я и хожу туда теперь каждый день, как на работу, забирая бывший депозит для випа кусочками по $2400. Очередь проходит довольно быстро потому, что бабушки с коммуналкой больше на Укрпочте пасутся, а не в Привате, где оплата с комисом. Хотя и бывают любители, да.
Я не против очереди, например в бывшей Альфе на Хрещатике, берешь талончик, сидишь на диване, никого не трогаешь, смотришь на монитор. Кассы без кабинок, но сзади никого нет - все клиенты на диванах, рассматривай каждую купюру хоть полчаса. Никто в затылок не дышит и не хрипит, типа давай быстрее дома молоко закипает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:25

  vitaliian написав:Кассы без кабинок, но сзади никого нет - все клиенты на диванах, рассматривай каждую купюру хоть полчаса. Никто в затылок не дышит и не хрипит, типа давай быстрее дома молоко закипает.

Ну канееешна. ,,Хоть пол часа,,роздивляйся купюри. А повітряна тривога? Сьогодні зібрався в банк. По дорозі тривога. В телеге- польоти міг31 в Білорусі. Це завжди на 2 години. Так і не доїхав, вернувся.
Я б подивився як би ті хто за вами ,,на диванчику,, чекали вас поки ви спектральний аналіз кожному доллару робили. І тут облом, приходьте через пару годин.
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Засрали ветку, кому что не дают... :twisted:
Вам чё скучно на диване сидеть???
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Есть кредитка Тас банка , куда можно закинуть без комиссии гривну. Потом на депозит валютный . Такой вариант вроде без комиссии? Какие варианты закинуть деньги без комиссии в этом банке?
DonalьD
 
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  #<1 ... 499500501502
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