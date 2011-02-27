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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 499500501502
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 15:49

  moveton написав:хоть я и хожу туда теперь каждый день, как на работу, забирая бывший депозит для випа кусочками по $2400. Очередь проходит довольно быстро потому, что бабушки с коммуналкой больше на Укрпочте пасутся, а не в Привате, где оплата с комисом. Хотя и бывают любители, да.
Я не против очереди, например в бывшей Альфе на Хрещатике, берешь талончик, сидишь на диване, никого не трогаешь, смотришь на монитор. Кассы без кабинок, но сзади никого нет - все клиенты на диванах, рассматривай каждую купюру хоть полчаса. Никто в затылок не дышит и не хрипит, типа давай быстрее дома молоко закипает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:25

  vitaliian написав:Кассы без кабинок, но сзади никого нет - все клиенты на диванах, рассматривай каждую купюру хоть полчаса. Никто в затылок не дышит и не хрипит, типа давай быстрее дома молоко закипает.

Ну канееешна. ,,Хоть пол часа,,роздивляйся купюри. А повітряна тривога? Сьогодні зібрався в банк. По дорозі тривога. В телеге- польоти міг31 в Білорусі. Це завжди на 2 години. Так і не доїхав, вернувся.
Я б подивився як би ті хто за вами ,,на диванчику,, чекали вас поки ви спектральний аналіз кожному доллару робили. І тут облом, приходьте через пару годин.
alex lem
 
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Засрали ветку, кому что не дают... :twisted:
Вам чё скучно на диване сидеть???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Есть кредитка Тас банка , куда можно закинуть без комиссии гривну. Потом на депозит валютный . Такой вариант вроде без комиссии? Какие варианты закинуть деньги без комиссии в этом банке?
DonalьD
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:26

  vitaliian написав:
  moveton написав:хоть я и хожу туда теперь каждый день, как на работу, забирая бывший депозит для випа кусочками по $2400. Очередь проходит довольно быстро потому, что бабушки с коммуналкой больше на Укрпочте пасутся, а не в Привате, где оплата с комисом. Хотя и бывают любители, да.
Я не против очереди, например в бывшей Альфе на Хрещатике, берешь талончик, сидишь на диване, никого не трогаешь, смотришь на монитор. Кассы без кабинок, но сзади никого нет - все клиенты на диванах, рассматривай каждую купюру хоть полчаса. Никто в затылок не дышит и не хрипит, типа давай быстрее дома молоко закипает.

талончик меняют на номер телефона , а потом спам на єтот номер идет (
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

lamal написав:
  vitaliian написав:
  moveton написав:хоть я и хожу туда теперь каждый день, как на работу, забирая бывший депозит для випа кусочками по $2400. Очередь проходит довольно быстро потому, что бабушки с коммуналкой больше на Укрпочте пасутся, а не в Привате, где оплата с комисом. Хотя и бывают любители, да.
Я не против очереди, например в бывшей Альфе на Хрещатике, берешь талончик, сидишь на диване, никого не трогаешь, смотришь на монитор. Кассы без кабинок, но сзади никого нет - все клиенты на диванах, рассматривай каждую купюру хоть полчаса. Никто в затылок не дышит и не хрипит, типа давай быстрее дома молоко закипает.

талончик меняют на номер телефона , а потом спам на єтот номер идет (
Там вводиться ваш фінансовий номер, який банк і так знає
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 18:42

  DonalьD написав:Есть кредитка Тас банка , куда можно закинуть без комиссии гривну. Потом на депозит валютный . Такой вариант вроде без комиссии? Какие варианты закинуть деньги без комиссии в этом банке?

Якщо кредитка В5, то ваш варіант робочий.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 19:18

  lamal написав:талончик меняют на номер телефона , а потом спам на єтот номер идет
за 10 лет ни один спам не пришел. Для спама есть номера с олх, непаханое поле.
  alex lem написав:Ну канееешна. ,,Хоть пол часа,,роздивляйся купюри. А повітряна тривога? Сьогодні зібрався в банк. По дорозі тривога. В телеге- польоти міг31 в Білорусі. Це завжди на 2 години. Так і не доїхав, вернувся
это да, надо выбирать дни без тревог.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 20:02

  vitaliian написав:,
В газе мне блокировали карты за попытку обменять в приложении 200 тыс грн на евро (до войны), ,

нам не блокировали
четкий банк

может вам блокировка прилетела за пополнение счета на 200 тыс грн по P2P или наличными ?
J
 
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