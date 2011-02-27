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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 05:52

В Украине появились меченые доллары, которые нигде не принимают: фото купюр
https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrayini- ... 05218.html

Ничего нового, но наконец то об этом пишут. В свое время родители собирали доллары "на похороны" и как пенсионеры не слишком обращали внимание на такие купюры, которые им щедро совали в обменках.

Я жил в другом городе, заначку не видел, а подсказать им "на всякий случай" не додумался. Потом пришлось побегать между банками и обменками.

Грустно и смешно, с одной стороны банкам и менялам нужен наличный доллар, как кислород, с другой такие купюры берет один из 20.

Есть ещё мифические пятна, которые видно только при ультрафиолете, почивший мега банк не взял больше 1куе из котлеты, которую я им принёс на депозит из за них. То есть в банк с собой надо брать лампу, чтобы их увидеть. Безумие.
vitaliian
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