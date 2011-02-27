Додано: П'ят 20 січ, 2023 05:52



https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrayini- ... 05218.html

В Украине появились меченые доллары, которые нигде не принимают: фото купюр

Ничего нового, но наконец то об этом пишут. В свое время родители собирали доллары "на похороны" и как пенсионеры не слишком обращали внимание на такие купюры, которые им щедро совали в обменках.Я жил в другом городе, заначку не видел, а подсказать им "на всякий случай" не додумался. Потом пришлось побегать между банками и обменками.Грустно и смешно, с одной стороны банкам и менялам нужен наличный доллар, как кислород, нет валюты - нет заработка на обмене, должны брать любой мусор, но нет купюры с мелкими дефектами берет один из 20, по моей личной статистике.Есть бывают мифические пятна, которые видно только при ультрафиолете, почивший мега банк не взял больше 1куе из котлеты, которую я им принёс на депозит из за них. То есть в банк с собой надо брать лампу, чтобы их увидеть. Безумие.