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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 05:52
Ничего нового, но наконец то об этом пишут. В свое время родители собирали доллары "на похороны" и как пенсионеры не слишком обращали внимание на такие купюры, которые им щедро совали в обменках.
Я жил в другом городе, заначку не видел, а подсказать им "на всякий случай" не додумался. Потом пришлось побегать между банками и обменками.
Грустно и смешно, с одной стороны банкам и менялам нужен наличный доллар, как кислород, нет валюты - нет заработка на обмене, должны брать любой мусор, но нет купюры с мелкими дефектами берет один из 20, по моей личной статистике.
Есть бывают мифические пятна, которые видно только при ультрафиолете, почивший мега банк не взял больше 1куе из котлеты, которую я им принёс на депозит из за них. То есть в банк с собой надо брать лампу, чтобы их увидеть. Безумие.
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vitaliian
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:45
vitaliian написав:
Есть бывают мифические пятна, которые видно только при ультрафиолете, почивший мега банк не взял больше 1куе из котлеты, которую я им принёс на депозит из за них. То есть в банк с собой надо брать лампу, чтобы их увидеть. Безумие.
меченые купюры принимаются терминалом привата, как вариант дать кому-то вывезти ими рассчитаться в Турцию, ОАЭ, Азию. Там к ним спокойно в обменниках относятся. Я еще ни разу не сдавал с уценкой в 10% нашим барыгам, слишком жирно. А вот в банках неоднократно пытались такие впарить. Хуже с теми, которые светятся пятнами в ультрафиолете и которые не видно на глаз. Нужно искать обменник, где не светят в ультрафиолете, мне удавалось в них слить баксы с плесенью (вся купюра полыхала зелеными точками под лампой)
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kuzmich
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:50
Тазик только сотки предыдущего поколения, но не меченные.
Заказ с дочи даже легче чем с тазика. Эх, поздно в нее поверил.
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Ромасик
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