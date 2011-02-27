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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 05:52

В Украине появились меченые доллары, которые нигде не принимают: фото купюр
https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrayini- ... 05218.html

Ничего нового, но наконец то об этом пишут. В свое время родители собирали доллары "на похороны" и как пенсионеры не слишком обращали внимание на такие купюры, которые им щедро совали в обменках.

Я жил в другом городе, заначку не видел, а подсказать им "на всякий случай" не додумался. Потом пришлось побегать между банками и обменками.

Грустно и смешно, с одной стороны банкам и менялам нужен наличный доллар, как кислород, нет валюты - нет заработка на обмене, должны брать любой мусор, но нет купюры с мелкими дефектами берет один из 20, по моей личной статистике.

Есть бывают мифические пятна, которые видно только при ультрафиолете, почивший мега банк не взял больше 1куе из котлеты, которую я им принёс на депозит из за них. То есть в банк с собой надо брать лампу, чтобы их увидеть. Безумие.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:45

  vitaliian написав:
В Украине появились меченые доллары, которые нигде не принимают: фото купюр
https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukrayini- ... 05218.html

Есть бывают мифические пятна, которые видно только при ультрафиолете, почивший мега банк не взял больше 1куе из котлеты, которую я им принёс на депозит из за них. То есть в банк с собой надо брать лампу, чтобы их увидеть. Безумие.

меченые купюры принимаются терминалом привата, как вариант дать кому-то вывезти ими рассчитаться в Турцию, ОАЭ, Азию. Там к ним спокойно в обменниках относятся. Я еще ни разу не сдавал с уценкой в 10% нашим барыгам, слишком жирно. А вот в банках неоднократно пытались такие впарить. Хуже с теми, которые светятся пятнами в ультрафиолете и которые не видно на глаз. Нужно искать обменник, где не светят в ультрафиолете, мне удавалось в них слить баксы с плесенью (вся купюра полыхала зелеными точками под лампой)
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Тазик только сотки предыдущего поколения, но не меченные.
Заказ с дочи даже легче чем с тазика. Эх, поздно в нее поверил.
Ромасик
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