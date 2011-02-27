|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 05:52
Ничего нового, но наконец то об этом пишут. В свое время родители собирали доллары "на похороны" и как пенсионеры не слишком обращали внимание на такие купюры, которые им щедро совали в обменках.
Я жил в другом городе, заначку не видел, а подсказать им "на всякий случай" не додумался. Потом пришлось побегать между банками и обменками.
Грустно и смешно, с одной стороны банкам и менялам нужен наличный доллар, как кислород, нет валюты - нет заработка на обмене, должны брать любой мусор, но нет купюры с мелкими дефектами берет один из 20, по моей личной статистике.
Есть бывают мифические пятна, которые видно только при ультрафиолете, почивший мега банк не взял больше 1куе из котлеты, которую я им принёс на депозит из за них. То есть в банк с собой надо брать лампу, чтобы их увидеть. Безумие.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16402
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2091 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:45
vitaliian написав:
Есть бывают мифические пятна, которые видно только при ультрафиолете, почивший мега банк не взял больше 1куе из котлеты, которую я им принёс на депозит из за них. То есть в банк с собой надо брать лампу, чтобы их увидеть. Безумие.
меченые купюры принимаются терминалом привата, как вариант дать кому-то вывезти ими рассчитаться в Турцию, ОАЭ, Азию. Там к ним спокойно в обменниках относятся. Я еще ни разу не сдавал с уценкой в 10% нашим барыгам, слишком жирно. А вот в банках неоднократно пытались такие впарить. Хуже с теми, которые светятся пятнами в ультрафиолете и которые не видно на глаз. Нужно искать обменник, где не светят в ультрафиолете, мне удавалось в них слить баксы с плесенью (вся купюра полыхала зелеными точками под лампой)
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:50
Тазик только сотки предыдущего поколения, но не меченные.
Заказ с дочи даже легче чем с тазика. Эх, поздно в нее поверил.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5723
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1340 раз.
- Подякували: 785 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:17
Закидывал через их кредитную карту ПЯТЕРОЧКА
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:22
vitaliian написав:
Ничего нового, но наконец то об этом пишут.
О знову папуаси пишуть для невiгласiв, а тi читають i "насичуються цiнною iнформацiєю". Дiйсно нiчого нового - усе як завжди
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1195
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:23
Alien написав: vitaliian написав:
Ничего нового, но наконец то об этом пишут.
О знову папуаси пишуть для невiгласiв, а тi читають i "насичуються цiнною iнформацiєю". Дiйсно нiчого нового - усе як завжди
Долго думали?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16402
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2091 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:39
Подтверждаю
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:51
Ромасик написав:
Заказ с дочи даже легче чем с тазика. Эх, поздно в нее поверил.
А у ТАСа який механізм замовлення?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2894
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 14:52
В дополнение по Привату. Вчера закончился депо, на сегодня заказал выдачу валюты в отделении(Днепр, Слобожанский). По приходу обнаружил безумную толпу пенсов во все кассы, человек 40 наверное. Задал вопрос менеджеру о выдаче заказанного валютного депозита, сказала "в порядке живой очереди". Воспользоваться дверкой "касса крупных платежей" не предложила. Видимо недостаточно крупный платеж.
Умирать в очереди не стал, попробую еще ближе к вечеру, поскольку бронь валюты только сегодня до 17.00.
Попробую еще через персонального менеджера узнать, есть ли возможность обхода очередей, но скорее всего будет Приват давай до свидания
-
spiridonwot
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 22.07.21
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:06
spiridonwot написав:
Задал вопрос менеджеру о выдаче заказанного валютного депозита, сказала "в порядке живой очереди". Воспользоваться дверкой "касса крупных платежей" не предложила. Видимо недостаточно крупный платеж.
Платежей же, а не выдач
Над кассой моего отделения последней недели висит чёткое объявление: "Обслуживаются вне очереди: ... с суммой от 50к грн или обмен валюты от 1000$ в касе крупных сумм". Ну а выдача валюты в общей очереди, тут банку торопиться ни к чему, всё верно. Правда, и очередь не сказать, чтобы долгая. Сегодня вообще валюту им подвезли пораньше и я заскочил за полчаса до обеда: пара минут на единственного человека передо мной и уже и меня. В общем, день на день и отделение на отделение не приходится.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2753
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ustinovse
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|53909
|
|
|5
|25665
|
|
|3
|6512
|
|