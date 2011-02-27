|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:14
kuzmich написав: Nick_D написав:
Дзвонив в Південний. Пісня та сама: гроші зараз не замовляємо, беріть що є у касі до 1000 дол. по наявності. Термінів ніяких. Обходьте стороною.
ясно, значит пивень вместе с альфой вылетают с карусели, жаль, я подумывал в пивня зайти, но останавливала ежемесячная абонплата, но как вспомню дельтабанку, как по 100грн выцарапывал с кассы, лучше подальше держаться от всяких мутных пылесосов
А чого Альфа (Сенс) ні?
-
Nick_D
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 04.01.23
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:16
novichok написав: Nick_D написав:
Отримав в Моно, купюри нові, замовляв 2600, депо був 2635, докупив 65 до сотні.
АБанк, Універсал?
Юніверсал.
-
Nick_D
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 04.01.23
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:23
Nick_D написав:
А чого Альфа (Сенс) ні?
не всем нравится играться с их двухнедельным заказом. их курс 37,4 превращается в 37,7
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7819
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:55
Підкажіть в ЮНЕКС відкриває карусельні депозити в ЄВРО? В таблиці є в відділені запевняли що лише доллар. На гарячку ще не дозвонився. так хтось відкривав???
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 787
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:01
Nick_D написав:
Зі свого списку списку викреслюю Південний і, мабуть, Укргаз (на зараз сказали підʼїзджати до центрального відділення на наступний день після закінчення депо, типу "та гроші будуть точно", щось не вірю в таке). Додати хочу А-банк, ТАС, Раду і Аккорд. Є може в когось різко негативний досвід з цими банками?
этот список сугубо индивидуальный под свою область и город. Не везде проблемы с выдачей и качеством валюты (исключая альфу с 2 неделями и пивня) Я с моно также прекратил депо, после того, как пару раз срывал сроки выдачи - нафиг надо по 1-3 недели выжидать, а в тот день, когда надо было забирать, началась тревога и весь ад заказа по кругу заново.
Востаннє редагувалось kuzmich
в П'ят 20 січ, 2023 16:03, всього редагувалось 1 раз.
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:01
spiridonwot
уже обсуждали тут и на другой ветке 100500 раз, не все отделения приваты пригодны для выдачи валюты . Есть такие , где пенсионеров нет )
P.S. Слобожанское смт за Днепром вы имели ввиду или проспект Слобожанский в Днепре?
-
soups65d542
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 22.11.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:08
kuzmich написав: Nick_D написав:
Зі свого списку списку викреслюю Південний і, мабуть, Укргаз (на зараз сказали підʼїзджати до центрального відділення на наступний день після закінчення депо, типу "та гроші будуть точно", щось не вірю в таке). Додати хочу А-банк, ТАС, Раду і Аккорд. Є може в когось різко негативний досвід з цими банками?
этот список сугубо индивидуальный под свою область и город. Не везде проблемы с выдачей и качеством валюты (исключая альфу с 2 неделями и пивня) Я с моно также прекратил депо, после того, как пару раз срывал сроки выдачи - нафиг надо по 1-3 недели выжидать, а в тот день, когда надо было забирать, началась тревога и весь ад заказа по кругу заново.
Даже не под область и город
У меня из 19 текущих ни одного из этого списка кроме ТАС
Тоже Днепр
каждому своё
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2167
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|53909
|
|
|5
|25665
|
|
|3
|6512
|
|