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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:14

  kuzmich написав:
  Nick_D написав:Дзвонив в Південний. Пісня та сама: гроші зараз не замовляємо, беріть що є у касі до 1000 дол. по наявності. Термінів ніяких. Обходьте стороною.

ясно, значит пивень вместе с альфой вылетают с карусели, жаль, я подумывал в пивня зайти, но останавливала ежемесячная абонплата, но как вспомню дельтабанку, как по 100грн выцарапывал с кассы, лучше подальше держаться от всяких мутных пылесосов

А чого Альфа (Сенс) ні?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:16

  novichok написав:
  Nick_D написав:Отримав в Моно, купюри нові, замовляв 2600, депо був 2635, докупив 65 до сотні.

АБанк, Універсал?

Юніверсал.
Nick_D
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:23

  Nick_D написав:А чого Альфа (Сенс) ні?


не всем нравится играться с их двухнедельным заказом. их курс 37,4 превращается в 37,7
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:29

Зі свого списку списку викреслюю Південний і, мабуть, Укргаз (на зараз сказали підʼїзджати до центрального відділення на наступний день після закінчення депо, типу "та гроші будуть точно", щось не вірю в таке). Додати хочу А-банк, ТАС, Раду і Аккорд. Є може в когось різко негативний досвід з цими банками?

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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Підкажіть в ЮНЕКС відкриває карусельні депозити в ЄВРО? В таблиці є в відділені запевняли що лише доллар. На гарячку ще не дозвонився. так хтось відкривав???
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:01

  Nick_D написав:Зі свого списку списку викреслюю Південний і, мабуть, Укргаз (на зараз сказали підʼїзджати до центрального відділення на наступний день після закінчення депо, типу "та гроші будуть точно", щось не вірю в таке). Додати хочу А-банк, ТАС, Раду і Аккорд. Є може в когось різко негативний досвід з цими банками?

Зображення

этот список сугубо индивидуальный под свою область и город. Не везде проблемы с выдачей и качеством валюты (исключая альфу с 2 неделями и пивня) Я с моно также прекратил депо, после того, как пару раз срывал сроки выдачи - нафиг надо по 1-3 недели выжидать, а в тот день, когда надо было забирать, началась тревога и весь ад заказа по кругу заново.
Востаннє редагувалось kuzmich в П'ят 20 січ, 2023 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:01

spiridonwot

уже обсуждали тут и на другой ветке 100500 раз, не все отделения приваты пригодны для выдачи валюты . Есть такие , где пенсионеров нет )


P.S. Слобожанское смт за Днепром вы имели ввиду или проспект Слобожанский в Днепре?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:08

  kuzmich написав:
  Nick_D написав:Зі свого списку списку викреслюю Південний і, мабуть, Укргаз (на зараз сказали підʼїзджати до центрального відділення на наступний день після закінчення депо, типу "та гроші будуть точно", щось не вірю в таке). Додати хочу А-банк, ТАС, Раду і Аккорд. Є може в когось різко негативний досвід з цими банками?


этот список сугубо индивидуальный под свою область и город. Не везде проблемы с выдачей и качеством валюты (исключая альфу с 2 неделями и пивня) Я с моно также прекратил депо, после того, как пару раз срывал сроки выдачи - нафиг надо по 1-3 недели выжидать, а в тот день, когда надо было забирать, началась тревога и весь ад заказа по кругу заново.


Даже не под область и город
У меня из 19 текущих ни одного из этого списка кроме ТАС
Тоже Днепр
каждому своё
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

novichok написав:
  Ромасик написав:Заказ с дочи даже легче чем с тазика. Эх, поздно в нее поверил.

А у ТАСа який механізм замовлення?
А я и сам не знаю, но у изи однозначно изи
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  novichok написав:А у ТАСа який механізм замовлення?

Дзвінок на гарячу лінію за декільа днів.
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