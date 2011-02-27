|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:51
spiridonwot написав:Умирать в очереди не стал, попробую еще ближе к вечеру, поскольку бронь валюты только сегодня до 17.00.
Попробую еще через персонального менеджера узнать, есть ли возможность обхода очередей, но скорее всего будет Приват давай до свидания
После 25 приходите, как раз комуналка и кредитки закончатся.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5728
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1340 раз.
- Подякували: 785 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:51
foxluck написав: novichok написав:
А у ТАСа який механізм замовлення?
Дзвінок на гарячу лінію за декільа днів.
Я тоже так подумал. Но телега удобнее.
Особенно, когда едешь в маршрутке.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5728
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1340 раз.
- Подякували: 785 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:19
В табличці відсутній Банк інвестицій та заощаджень, який з 19 січня почав відкривати депозит "Валютний". Курс (на сьогодні) - 37,25. Термін - 93 дні, 0,1% річних. При оформленні відкривають мультивалютний рахунок - 300 грн. Комісія - 0,5%.
Реальний курс виходить приблизно 37,55 (перевіряйте). Не цікаво... Хоча для мене банк зручний і іноді вигідно робити обмін(як в одну, так і в іншу сторону).
-
Vivat
-
-
- Повідомлень: 337
- З нами з: 23.09.13
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|53910
|
|
|5
|25665
|
|
|3
|6512
|
|