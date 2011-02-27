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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:51
spiridonwot написав:Умирать в очереди не стал, попробую еще ближе к вечеру, поскольку бронь валюты только сегодня до 17.00.
Попробую еще через персонального менеджера узнать, есть ли возможность обхода очередей, но скорее всего будет Приват давай до свидания
После 25 приходите, как раз комуналка и кредитки закончатся.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 16:51
foxluck написав: novichok написав:
А у ТАСа який механізм замовлення?
Дзвінок на гарячу лінію за декільа днів.
Я тоже так подумал. Но телега удобнее.
Особенно, когда едешь в маршрутке.
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:19
В табличці відсутній Банк інвестицій та заощаджень, який з 19 січня почав відкривати депозит "Валютний". Курс (на сьогодні) - 37,25. Термін - 93 дні, 0,1% річних. При оформленні відкривають мультивалютний рахунок - 300 грн. Комісія - 0,5%.
Реальний курс виходить приблизно 37,55 (перевіряйте). Не цікаво... Хоча для мене банк зручний і іноді вигідно робити обмін(як в одну, так і в іншу сторону).
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:54
soups65d542 написав:spiridonwot
уже обсуждали тут и на другой ветке 100500 раз, не все отделения приваты пригодны для выдачи валюты . Есть такие , где пенсионеров нет )
P.S. Слобожанское смт за Днепром вы имели ввиду или проспект Слобожанский в Днепре?
Проспект Слобожанский. По итогу к 4 часам вечера хвост очереди из 20 человек стоял уже на улице. Бесплатно там деньги раздавали что ли. Позвонил своему персональному менеджеру, по совместительству зав. данного отделения. Сказала все выдачи с карты в порядке очереди, никаких альтернатив предложить не могу. Плюнул и уехал.
По пути заехал на Калиновую в маленькое отделение и практически без очереди снял 2к без заказа из наличия купюрами 2006 года. Одна попалась с печатью, обменяли без проблем.
Поэтому подтверждаю на личном опыте в 100501 раз, что некоторые отделения полезнее других)
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spiridonwot
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 17:55
Как повезет
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:04
Vivat написав:
В табличці відсутній Банк інвестицій та заощаджень, який з 19 січня почав відкривати депозит "Валютний". Курс (на сьогодні) - 37,25. Термін - 93 дні, 0,1% річних. При оформленні відкривають мультивалютний рахунок - 300 грн. Комісія - 0,5%.
Реальний курс виходить приблизно 37,55 (перевіряйте). Не цікаво... Хоча для мене банк зручний і іноді вигідно робити обмін(як в одну, так і в іншу сторону).
ух ты, Белочки живы еще
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cohan
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:51
Приват или обменник?)))
лучше б "менеджер" предложила отделения , в которых нет таких очередей)
Проблема не в количестве пенсионеров , а в том, что у них операции на 5-10 минут (
P.S. на левом берегу не так много банков , еще есть а банк и райф ) остальные местного разлива тип рада /конкорд или крупные , но не принимают участия в клубе(
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soups65d542
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 19:01
emeta написав:
Даже не под область и город
У меня из 19 текущих ни одного из этого списка кроме ТАС
Тоже Днепр
каждому своё
Це я повибирав ті банки де депо можна відкрити онлайн з додатку. Тому що не маю часу чекати по 40+ хв на відкриття (а ще тривоги і відключення ЕЕ), а так хоча б поповнив і все, далі сам.
А Ви обрали всі оффлайн пропозиції?
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 20:38
+ 45.БИС.
Такой себе середнячок.
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mustbe
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