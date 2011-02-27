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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:28

А Пивденный везде жопа с выдачей дол. или только в конкретном регионе???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:31

маю до кінця доложити пайку, який у Вас курс прийому $ ?
у мене
- Приват 39,85
- Обмінник 40-00
- ломбард 40-25
- барига валютник 40-20
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:26

  Nick_D написав:
  emeta написав:Даже не под область и город
У меня из 19 текущих ни одного из этого списка кроме ТАС
Тоже Днепр
каждому своё

Це я повибирав ті банки де депо можна відкрити онлайн з додатку. Тому що не маю часу чекати по 40+ хв на відкриття (а ще тривоги і відключення ЕЕ), а так хоча б поповнив і все, далі сам.

А Ви обрали всі оффлайн пропозиції?


Я обираю різні банки, незалежно від того, можна відкрити онлайн чи ні.
Мені важливіший цікавий курс
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:28

  Игорь Алексеевич написав:А Пивденный везде жопа с выдачей дол. или только в конкретном регионе???


А где не отдаёт то собственно?
С заказом валюты вопросы могут быть
Но все забирали по-моему
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 00:31

  emeta написав:А где не отдаёт то собственно?
С заказом валюты вопросы могут быть
Но все забирали по-моему

Мій кейс, Дніпро. Сказали мотатись на відділення і там питати, навіть подзвонити туди не можна, тільки фізично їздити.
Nick_D
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