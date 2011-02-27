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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:28
А Пивденный везде жопа с выдачей дол. или только в конкретном регионе???
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:31
маю до кінця доложити пайку, який у Вас курс прийому $ ?
у мене
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- Обмінник 40-00
- ломбард 40-25
- барига валютник 40-20
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Goodman
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:26
Nick_D написав: emeta написав:
Даже не под область и город
У меня из 19 текущих ни одного из этого списка кроме ТАС
Тоже Днепр
каждому своё
Це я повибирав ті банки де депо можна відкрити онлайн з додатку. Тому що не маю часу чекати по 40+ хв на відкриття (а ще тривоги і відключення ЕЕ), а так хоча б поповнив і все, далі сам.
А Ви обрали всі оффлайн пропозиції?
Я обираю різні банки, незалежно від того, можна відкрити онлайн чи ні.
Мені важливіший цікавий курс
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 23:28
Игорь Алексеевич написав:
А Пивденный везде жопа с выдачей дол. или только в конкретном регионе???
А где не отдаёт то собственно?
С заказом валюты вопросы могут быть
Но все забирали по-моему
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emeta
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Додано: Суб 21 січ, 2023 00:31
emeta написав:
А где не отдаёт то собственно?
С заказом валюты вопросы могут быть
Но все забирали по-моему
Мій кейс, Дніпро. Сказали мотатись на відділення і там питати, навіть подзвонити туди не можна, тільки фізично їздити.
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Nick_D
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Додано: Суб 21 січ, 2023 07:33
Игорь Алексеевич, не вірю в проблеми з одержаннням валюти в Південному. Сам там іноді здаю і часто бачу таких же... Курс прийому долара в них часто найкращий. На вчора 40.30 для наших валютчиків нереальний - ще й купюри будуть відбраковувати. А в касі Південного прийом досить лояльний.
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Додано: Суб 21 січ, 2023 10:07
Nick_D написав: emeta написав:
А где не отдаёт то собственно?
С заказом валюты вопросы могут быть
Но все забирали по-моему
Мій кейс, Дніпро. Сказали мотатись на відділення і там питати, навіть подзвонити туди не можна, тільки фізично їздити.
То у вас проблема із замовленням валюти на горячці чи з отриманням коштів на відділенні? Вам передзвонять за день-два до закінчення і запросять.
Поки проблем у видачі не помічено
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Додано: Суб 21 січ, 2023 13:08
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Додано: Суб 21 січ, 2023 13:13
Клуб 100к.
Всё, что меньше 100к - не интересно, мелочь
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Додано: Суб 21 січ, 2023 13:39
Тогда мы идём к Вам в гости - Податкова, Полиция, СБУ, Криминал...
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Игорь Алексеевич
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