Ну це ще невідомий метод підрахунку. Або брутто за весь час, або які зараз живі і крутяться на каруселі.
PS Воно той, трохи лишнє мірятися публічно, сантиметрами
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Додано: Суб 21 січ, 2023 13:40
Ну це ще невідомий метод підрахунку. Або брутто за весь час, або які зараз живі і крутяться на каруселі.
PS Воно той, трохи лишнє мірятися публічно, сантиметрами
Додано: Суб 21 січ, 2023 13:44
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:01
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Меряться согласен, так себе) тем более прибыли по осени считают)
Главное чтобы все были здоровыми, и этими деньгами удалось воспользоваться. Я вот хочу Колумбию или Перу
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:24
Shummi Пабло Ескобар теж хотів багато доларів і Колумбію. І погано закінчив.
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:37
Сумма скорее индикатор готовности к риску. Если война затянется, могут быть нехорошие решения от выдачи "по курсу НБУ" до заморозки валютных вкладов на N лет.
Со стороны НБУ суть этих вкладов в том чтобы держать в банковской системе как можно больше вкладчиков, кому достаточно 14-18% идут на гривневые депозиты, но чтобы завлечь и тех кому мало (при инфляции в 35%) придумали такую карусель.
Экономика не генерирует 30% годовых в твердой валюте. И аргументы типа это западная помощь не очень убедительны.
Разница курсов МБ и наличного доллара была и раньше, но таких весёлых каруселей НБУ не предлагало.
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:41
Это мы слышали ещё в июле 22года, как только началась программа. Вы смотрю на всех ветках ас... по пугалкам
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