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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 505506507508>
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:40

  asti написав:
  asti написав:
  cohan написав:а в этой ветке депозит года будет награждаться? :mrgreen:
Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?
62k, кто больше? :) :)

Ну це ще невідомий метод підрахунку. Або брутто за весь час, або які зараз живі і крутяться на каруселі.
PS Воно той, трохи лишнє мірятися публічно, сантиметрами :wink: :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 13:44

  mustbe написав:Клуб 100к.
Всё, что меньше 100к - не интересно, мелочь
Да, пожалуй, есть к чему (и к кому) стремиться!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Меряться согласен, так себе) тем более прибыли по осени считают)
Главное чтобы все были здоровыми, и этими деньгами удалось воспользоваться. Я вот хочу Колумбию или Перу :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:24

Shummi Пабло Ескобар теж хотів багато доларів і Колумбію. І погано закінчив. :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:37

  Shummi написав:Меряться согласен, так себе) тем более прибыли по осени считают)
Главное чтобы все были здоровыми, и этими деньгами удалось воспользоваться. Я вот хочу Колумбию или Перу :-)

Сумма скорее индикатор готовности к риску. Если война затянется, могут быть нехорошие решения от выдачи "по курсу НБУ" до заморозки валютных вкладов на N лет.

Со стороны НБУ суть этих вкладов в том чтобы держать в банковской системе как можно больше вкладчиков, кому достаточно 14-18% идут на гривневые депозиты, но чтобы завлечь и тех кому мало (при инфляции в 35%) придумали такую карусель.

Экономика не генерирует 30% годовых в твердой валюте. И аргументы типа это западная помощь не очень убедительны.

Разница курсов МБ и наличного доллара была и раньше, но таких весёлых каруселей НБУ не предлагало.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:41

  vitaliian написав:
  Shummi написав:Меряться согласен, так себе) тем более прибыли по осени считают)
Главное чтобы все были здоровыми, и этими деньгами удалось воспользоваться. Я вот хочу Колумбию или Перу :-)

Сумма скорее индикатор готовности к риску. Если война затянется, могут быть нехорошие решения от выдачи "по курсу НБУ" до заморозки валютных вкладов на N лет.

Со стороны НБУ суть этих вкладов в том чтобы держать в банковской системе как можно больше вкладчиков, кому достаточно 14-18% идут на гривневые депозиты, но чтобы завлечь и тех кому мало (при инфляции в 35%) придумали такую карусель.

Экономика не генерирует 30% годовых в твердой валюте. И аргументы типа это западная помощь не очень убедительны.

Разница курсов мб и наличного доллара была и раньше, но таких весёлых каруселей НБУ не предлагало.


Это мы слышали ещё в июле 22года, как только началась программа. Вы смотрю на всех ветках ас... по пугалкам :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Аргументы только одни, Западная Помощь, иначе бы уже не было страны) ну как минимум по Днепру) Я тоже не верил, но уже зашел на 60+к
Риски заморозки конечно есть, но епт, а где сейчас без рисков, завтра в Вас может прилететь ракета, и усе. Вон министр МВД относительно молодой был, я явно не бедный. и все.) Жить надо сейчас, оценивая риски, но не думаю о них 24/7
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:48

У руїнах багатоповерхового будинку у Дніпрі, куди 14 січня потрапила російська ракета, знайшли "дуже велику суму грошей". Точна сума, валюта та упаковка не розголошуються.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

"Ніхто не сховав її, не привласнив. Зараз гроші перебувають у Соборному відділенні поліції", - зазначив мер.

Правоохоронці повернуть гроші власнику, який зможе назвати точну суму грошей, валюту та розповісти, як вони упаковані.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 14:56

  Shummi написав:Меряться согласен, так себе) тем более прибыли по осени считают)
Главное чтобы все были здоровыми, и этими деньгами удалось воспользоваться. Я вот хочу Колумбию или Перу :-)
Я тоже туда хочу!
Но сначала в Тай или на Филиппины.
Привет коллега! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 15:08

asti Тай был, если не женаты, райское место) Филы- нужна виза) Пошли нах, жду когда отменят)
Латинская Америка любовь) Мы же тут бабки на депозитах делаем не ради бабок, а ради чего то большего)
Shummi
 
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