Ну це ще невідомий метод підрахунку. Або брутто за весь час, або які зараз живі і крутяться на каруселі.
PS Воно той, трохи лишнє мірятися публічно, сантиметрами
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Додано: Суб 21 січ, 2023 13:40
Ну це ще невідомий метод підрахунку. Або брутто за весь час, або які зараз живі і крутяться на каруселі.
PS Воно той, трохи лишнє мірятися публічно, сантиметрами
Додано: Суб 21 січ, 2023 13:44
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:01
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Меряться согласен, так себе) тем более прибыли по осени считают)
Главное чтобы все были здоровыми, и этими деньгами удалось воспользоваться. Я вот хочу Колумбию или Перу
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:24
Shummi Пабло Ескобар теж хотів багато доларів і Колумбію. І погано закінчив.
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:37
Сумма скорее индикатор готовности к риску. Если война затянется, могут быть нехорошие решения от выдачи "по курсу НБУ" до заморозки валютных вкладов на N лет.
Со стороны НБУ суть этих вкладов в том чтобы держать в банковской системе как можно больше вкладчиков, кому достаточно 14-18% идут на гривневые депозиты, но чтобы завлечь и тех кому мало (при инфляции в 35%) придумали такую карусель.
Экономика не генерирует 30% годовых в твердой валюте. И аргументы типа это западная помощь не очень убедительны.
Разница курсов МБ и наличного доллара была и раньше, но таких весёлых каруселей НБУ не предлагало.
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:41
Это мы слышали ещё в июле 22года, как только началась программа. Вы смотрю на всех ветках ас... по пугалкам
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Аргументы только одни, Западная Помощь, иначе бы уже не было страны) ну как минимум по Днепру) Я тоже не верил, но уже зашел на 60+к
Риски заморозки конечно есть, но епт, а где сейчас без рисков, завтра в Вас может прилететь ракета, и усе. Вон министр МВД относительно молодой был, я явно не бедный. и все.) Жить надо сейчас, оценивая риски, но не думаю о них 24/7
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:48
У руїнах багатоповерхового будинку у Дніпрі, куди 14 січня потрапила російська ракета, знайшли "дуже велику суму грошей". Точна сума, валюта та упаковка не розголошуються.
Про це повідомив міський голова Борис Філатов.
"Ніхто не сховав її, не привласнив. Зараз гроші перебувають у Соборному відділенні поліції", - зазначив мер.
Правоохоронці повернуть гроші власнику, який зможе назвати точну суму грошей, валюту та розповісти, як вони упаковані.
Додано: Суб 21 січ, 2023 14:56
Додано: Суб 21 січ, 2023 15:08
asti Тай был, если не женаты, райское место) Филы- нужна виза) Пошли нах, жду когда отменят)
Латинская Америка любовь) Мы же тут бабки на депозитах делаем не ради бабок, а ради чего то большего)
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