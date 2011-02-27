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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 21 січ, 2023 15:09
Игорь Алексеевич написав:
ас... по пугалкам
кто не хочет испугаться, того не испугаешь. Я сам в это казино играю, намерен потихоньку из него выходить.
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vitaliian
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:34
Коллеги, кто как выходил из Сенс банка за последнее время за исключением ожидания 10 рабочих дней?
Истории про прошлый месяц не пишите пожалуйста.
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Evgeny
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:40
Shummi написав:asti
Тай был, если не женаты, райское место) Филы- нужна виза) Пошли нах, жду когда отменят)
Латинская Америка любовь) Мы же тут бабки на депозитах делаем не ради бабок, а ради чего то большего)
100%.
Ради ещё больших бабок!
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Додано: Суб 21 січ, 2023 15:43
vitaliian написав: Игорь Алексеевич написав:
ас... по пугалкам
кто не хочет испугаться, того не испугаешь. Я сам в это казино играю, намерен потихоньку из него выходить.
Правильно из Казино надо вовремя всегда линять
. А здесь из Клуба, чем больше убегут
, тем дольше программа останется на прежних условиях.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 21 січ, 2023 16:08
Evgeny написав:
Коллеги, кто как выходил из Сенс банка за последнее время за исключением ожидания 10 рабочих дней?
Истории про прошлый месяц не пишите пожалуйста.
Все нормально.
Навіть 10 днів можна оминати...залежить від міста/відділення/менеджера
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flyman
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Додано: Суб 21 січ, 2023 16:12
vitaliian написав: Shummi написав:
Меряться согласен, так себе) тем более прибыли по осени считают)
Главное чтобы все были здоровыми, и этими деньгами удалось воспользоваться. Я вот хочу Колумбию или Перу
Сумма скорее индикатор готовности к риску. Если война затянется, могут быть нехорошие решения от выдачи "по курсу НБУ" до заморозки валютных вкладов на N лет.
Со стороны НБУ суть этих вкладов в том чтобы держать в банковской системе как можно больше вкладчиков, кому достаточно 14-18% идут на гривневые депозиты, но чтобы завлечь и тех кому мало (при инфляции в 35%) придумали такую карусель.
Экономика не генерирует 30% годовых в твердой валюте. И аргументы типа это западная помощь не очень убедительны.
Разница курсов МБ и наличного доллара была и раньше, но таких весёлых каруселей НБУ не предлагало.
І скільки, по твоєму, на каруселі "втрачає держава"? Хоть 10 млн $ за місяць буде? Це багато, чи мало?
Скільки всього доларів в каруселі? 100 млн. $ буде?
"Піраміда ОВДП" не турбує?
Розглядаю поки що карусель, як можливість "відіграти" збитки від девала.
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flyman
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Додано: Суб 21 січ, 2023 16:26
Які там 100 мільйонів!
А 352 мільйони не хочете?!
- саме стільки конвертнули українці за грудень на тримісячні депо. Думаю, за січень буде ще більше))
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asti
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Додано: Суб 21 січ, 2023 16:28
flyman написав:
Розглядаю поки що карусель, як можливість "відіграти" збитки від девала.
задай себе вопрос почему раньше когда было многокурсие такого аттракциона не было и вдруг он КОМУ ТО стал выгоден. Какая выгода продать тебе доллар па37,40?
Вижу два варианта (их конечно больше и скорее всего мои неправильные
)
1. Когда портфель депозитов перевалит за какую-то сумму, например 1 ярд долларов, валютные вклады заморозят.
2. При очередном девале выдадут гривной по оф.курсу, в итоге деньги покрутится под 0,3% годовых и заработок на комиссиях
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vitaliian
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