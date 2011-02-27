Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Shummi написав:asti Тай был, если не женаты, райское место) Филы- нужна виза) Пошли нах, жду когда отменят) Латинская Америка любовь) Мы же тут бабки на депозитах делаем не ради бабок, а ради чего то большего)
Shummi написав:Меряться согласен, так себе) тем более прибыли по осени считают) Главное чтобы все были здоровыми, и этими деньгами удалось воспользоваться. Я вот хочу Колумбию или Перу
Сумма скорее индикатор готовности к риску. Если война затянется, могут быть нехорошие решения от выдачи "по курсу НБУ" до заморозки валютных вкладов на N лет.
Со стороны НБУ суть этих вкладов в том чтобы держать в банковской системе как можно больше вкладчиков, кому достаточно 14-18% идут на гривневые депозиты, но чтобы завлечь и тех кому мало (при инфляции в 35%) придумали такую карусель.
Экономика не генерирует 30% годовых в твердой валюте. И аргументы типа это западная помощь не очень убедительны.
Разница курсов МБ и наличного доллара была и раньше, но таких весёлых каруселей НБУ не предлагало.
І скільки, по твоєму, на каруселі "втрачає держава"? Хоть 10 млн $ за місяць буде? Це багато, чи мало?
Скільки всього доларів в каруселі? 100 млн. $ буде?
"Піраміда ОВДП" не турбує?
Розглядаю поки що карусель, як можливість "відіграти" збитки від девала.
flyman написав:Розглядаю поки що карусель, як можливість "відіграти" збитки від девала.
задай себе вопрос почему раньше когда было многокурсие такого аттракциона не было и вдруг он КОМУ ТО стал выгоден. Какая выгода продать тебе доллар па37,40?
Вижу два варианта (их конечно больше и скорее всего мои неправильные) 1. Когда портфель депозитов перевалит за какую-то сумму, например 1 ярд долларов, валютные вклады заморозят. Нет у НБУ валюты для всех желающих. Если бы она была, не было бы многокурсия. Обменки скучают от отсутствия клиентов. 2. При очередном девале выдадут гривной по оф.курсу, в итоге деньги покрутится под 0,3% годовых и заработок на комиссиях