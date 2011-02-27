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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 506507508509
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:19

  asti написав:Які там 100 мільйонів!
А 352 мільйони не хочете?!
- саме стільки конвертнули українці за грудень на тримісячні депо. Думаю, за січень буде ще більше))

Дають більше 3 млрд допомоги в місяць тому 300 млн. каруселі ще є куди рости.
І депозитній каруселі зв'язують гроші значно довше ніж карткові чи криптовалютні, а тому менше шкодять державі
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:44

  Evgeny написав:Валюту без карусели продолжали бы выносить из банков темпами весны
напомню вкладчик заносит в банк гривну, аа валюту ВЫНОСИТ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:59

  vitaliian написав:
  Evgeny написав:Валюту без карусели продолжали бы выносить из банков темпами весны
напомню вкладчик заносит в банк гривну, аа валюту ВЫНОСИТ.

Вкладчик, по сути дела, доходом от карусели (30..35%) гасит свои потери от инфляции (28..45%). При этом рискуя, оставляя гроши в банке.
Вот када вдруг таки начнется отток валюты со вкладов, тогда НБУ и задумается :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:11

vitaliian якщо будемо виносити забагато то підріжуть каруселі: повернуть 50к чи зроблять термін від 6 місяців
Дюрі-бачі
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