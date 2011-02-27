Дають більше 3 млрд допомоги в місяць тому 300 млн. каруселі ще є куди рости.
І депозитній каруселі зв'язують гроші значно довше ніж карткові чи криптовалютні, а тому менше шкодять державі
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Додано: Суб 21 січ, 2023 17:19
Дають більше 3 млрд допомоги в місяць тому 300 млн. каруселі ще є куди рости.
І депозитній каруселі зв'язують гроші значно довше ніж карткові чи криптовалютні, а тому менше шкодять державі
Додано: Суб 21 січ, 2023 17:44
Додано: Суб 21 січ, 2023 17:59
Вкладчик, по сути дела, доходом от карусели (30..35%) гасит свои потери от инфляции (28..45%). При этом рискуя, оставляя гроши в банке.
Вот када вдруг таки начнется отток валюты со вкладов, тогда НБУ и задумается
Додано: Суб 21 січ, 2023 18:11
vitaliian якщо будемо виносити забагато то підріжуть каруселі: повернуть 50к чи зроблять термін від 6 місяців
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