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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:19

  asti написав:Які там 100 мільйонів!
А 352 мільйони не хочете?!
- саме стільки конвертнули українці за грудень на тримісячні депо. Думаю, за січень буде ще більше))

Дають більше 3 млрд допомоги в місяць тому 300 млн. каруселі ще є куди рости.
І депозитній каруселі зв'язують гроші значно довше ніж карткові чи криптовалютні, а тому менше шкодять державі
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:44

  Evgeny написав:Валюту без карусели продолжали бы выносить из банков темпами весны
напомню вкладчик заносит в банк гривну, аа валюту ВЫНОСИТ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 17:59

  vitaliian написав:
  Evgeny написав:Валюту без карусели продолжали бы выносить из банков темпами весны
напомню вкладчик заносит в банк гривну, аа валюту ВЫНОСИТ.

Вкладчик, по сути дела, доходом от карусели (30..35%) гасит свои потери от инфляции (28..45%). При этом рискуя, оставляя гроши в банке.
Вот када вдруг таки начнется отток валюты со вкладов, тогда НБУ и задумается :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:11

vitaliian якщо будемо виносити забагато то підріжуть каруселі: повернуть 50к чи зроблять термін від 6 місяців
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:16

  vitaliian написав:
  Evgeny написав:Валюту без карусели продолжали бы выносить из банков темпами весны
напомню вкладчик заносит в банк гривну, аа валюту ВЫНОСИТ.

ну так же лучше чем
ничего не занес, валюту вынес
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:17

  vitaliian написав:
  Evgeny написав:Валюту без карусели продолжали бы выносить из банков темпами весны
напомню вкладчик заносит в банк гривну, аа валюту ВЫНОСИТ.

Валюта потім обмінюється на гривню. У тому ж банку аюо валютці поруч
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:18

  Дюрі-бачі написав:vitaliian якщо будемо виносити забагато то ,

якщо будемо виносити забагато
то курс в обмінниках зрівняється з курсом НБУ
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:21

  J написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliian якщо будемо виносити забагато то ,

якщо будемо виносити забагато
то курс в обмінниках зрівняється з курсом НБУ

І карусель зупинеться
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:22

Investor_K мы обсуждаем банки или обменки? Из банков валюту выносят, это неоспоримый факт. Карусель никак не поддерживает банковскую систему. Гривны у них и так навалом, и ещё несут, а кредитования нет. Ставки падают каждый сезон. Без кредитования банковская система это маршрутка без пассажиров.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Мы обсуждаем карусель с названием "Конвертационный депозит". Внсь его смысл в разнице курсов. Чем пипл больше сдает валюты - тем ниже курс валюты - тем потенциально менее интересны качели.
Investor_K
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