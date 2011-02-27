|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 21 січ, 2023 17:19
asti написав:
Які там 100 мільйонів!
А 352 мільйони не хочете?!
- саме стільки конвертнули українці за грудень на тримісячні депо. Думаю, за січень буде ще більше))
Дають більше 3 млрд допомоги в місяць тому 300 млн. каруселі ще є куди рости.
І депозитній каруселі зв'язують гроші значно довше ніж карткові чи криптовалютні, а тому менше шкодять державі
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 січ, 2023 17:44
Evgeny написав:
Валюту без карусели продолжали бы выносить из банков темпами весны
напомню вкладчик заносит в банк гривну, аа валюту ВЫНОСИТ.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16424
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2091 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 січ, 2023 17:59
vitaliian написав: Evgeny написав:
Валюту без карусели продолжали бы выносить из банков темпами весны
напомню вкладчик заносит в банк гривну, аа валюту ВЫНОСИТ.
Вкладчик, по сути дела, доходом от карусели (30..35%) гасит свои потери от инфляции (28..45%). При этом рискуя, оставляя гроши в банке.
Вот када вдруг таки начнется отток валюты со вкладов, тогда НБУ и задумается
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3506
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 649 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Суб 21 січ, 2023 18:11
vitaliian якщо будемо виносити забагато то підріжуть каруселі: повернуть 50к чи зроблять термін від 6 місяців
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 січ, 2023 18:16
vitaliian написав: Evgeny написав:
Валюту без карусели продолжали бы выносить из банков темпами весны
напомню вкладчик заносит в банк гривну, аа валюту ВЫНОСИТ.
ну так же лучше чем
ничего не занес, валюту вынес
-
J
-
-
- Повідомлень: 5607
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 січ, 2023 18:17
vitaliian написав: Evgeny написав:
Валюту без карусели продолжали бы выносить из банков темпами весны
напомню вкладчик заносит в банк гривну, аа валюту ВЫНОСИТ.
Валюта потім обмінюється на гривню. У тому ж банку аюо валютці поруч
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8338
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 січ, 2023 18:18
Дюрі-бачі написав:vitaliian
якщо будемо виносити забагато то ,
якщо будемо виносити забагато
то курс в обмінниках зрівняється з курсом НБУ
-
J
-
-
- Повідомлень: 5607
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 січ, 2023 18:21
J написав: Дюрі-бачі написав:vitaliian
якщо будемо виносити забагато то ,
якщо будемо виносити забагато
то курс в обмінниках зрівняється з курсом НБУ
І карусель зупинеться
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8338
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 січ, 2023 18:22
Investor_K мы обсуждаем банки или обменки? Из банков валюту выносят, это неоспоримый факт. Карусель никак не поддерживает банковскую систему. Гривны у них и так навалом, и ещё несут, а кредитования нет. Ставки падают каждый сезон. Без кредитования банковская система это маршрутка без пассажиров.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16424
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2091 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 січ, 2023 18:27
Мы обсуждаем карусель с названием "Конвертационный депозит". Внсь его смысл в разнице курсов. Чем пипл больше сдает валюты - тем ниже курс валюты - тем потенциально менее интересны качели.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8338
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 819 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|53989
|
|
|5
|25684
|
|
|3
|6528
|
|