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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 508509510511>
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:30

  J написав:
  Дюрі-бачі написав:vitaliian якщо будемо виносити забагато то ,

якщо будемо виносити забагато
то курс в обмінниках зрівняється з курсом НБУ

Это хороший индикатор баланса спроса/предложения валюты
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:31

vitaliian поточна карусель дає всього 30% річних. В травні був тиждень, коли карусель принесла 50%. А в цілому за 4 місяці понад 200% прибутку
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:34

  Дюрі-бачі написав:vitaliian поточна карусель дає всього 30% річних. В травні був тиждень, коли карусель принесла 50%. А в цілому за 4 місяці понад 200% прибутку

Для неработающей экономики 30% это космос
  Дюрі-бачі написав:vitaliian якщо будемо виносити забагато то підріжуть каруселі: повернуть 50к чи зроблять термін від 6 місяців

мы же не знаем их целей. Если цель дать людям заработать, тогда да. А если цель кинуть тогда нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Пока есть финпомощь - кидать не будут
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:35

  asti написав:Які там 100 мільйонів!
А 352 мільйони не хочете?!
- саме стільки конвертнули українці за грудень на тримісячні депо. Думаю, за січень буде ще більше))


В ноябре купили 362 млн.долларов
В декабре купили 451 млн.долларов.

https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-currency-market
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Мій прогноз, що при перевищенні 600 млн/місяць підріжуть умови десь в березні чи квітні
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:46

  Investor_K написав:Пока есть финпомощь - кидать не будут

Безработные которых скинули с пособий аплодируют стоя
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:51

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Пока есть финпомощь - кидать не будут

Безработные которых скинули с пособий аплодируют стоя

Им не надо апплодировать. Им надо садиться в карусели и не скиглить.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 18:53

Объем вкладов физ лиц в банках в млн долларах ( эквивалент )

янв.20 - 9 684 ( 75 )
фев.20 - 9 746 ( 62 )
мар.20 - 9 729 ( –17 )
апр.20 - 9 498 ( –232 )
май.20 - 9 507 ( 10 )
июн.20 - 9 538 ( 31 )
июл.20 - 9 701 ( 162 )
авг.20 - 9 719 ( 18 )
сен.20 - 9 655 ( –64 )
окт.20 - 9 669 ( 15 )
ноя.20 - 9 718 ( 49 )
дек.20 - 9 817 ( 98 )
янв.21 - 9 806 ( –11 )
фев.21 - 9 869 ( 63 ) МАХ !!!!
мар.21 - 9 796 ( –73 )
апр.21 - 9 745 ( –50 )
май.21 - 9 715 ( –30 )
июн.21 - 9 692 ( –23 )
июл.21 - 9 708 ( 17 )
авг.21 - 9 773 ( 65 )
сен.21 - 9 710 ( –63 )
окт.21 - 9 760 ( 49 )
ноя.21 - 9 746 ( –14 )
дек.21 - 9 613 ( –133 )
янв.22 - 9 279 ( –334 )
фев.22 - 8 841 ( –438 )
мар.22 - 8 750 ( –91 )
апр.22 - 8 655 ( –96 )
май.22 - 8 582 ( –72 )
июн.22 - 8 474 ( –109 )
июл.22 - 8 318 ( –156 ) МИНИМУМ !!!
авг.22 - 8 338 ( 20 )
сен.22 - 8 389 ( 51 )
окт.22 - 8 601 ( 212 )
ноя.22 - 8 817 ( 217 )
дек.22 - 9 129 ( 312 )

До максимума за три года вклады могут за 2 месяца дорасти.
Но нужны ли банкам такие объемы валюты ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:00

Evgeny надо ставить столбики. скатимся до 10% в гривне
vitaliian
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