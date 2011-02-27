Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 21 січ, 2023 19:09
Evgeny написав:
,
Но нужны ли банкам ,
а валютные ОВГЗ им на что покупать
J
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Додано: Суб 21 січ, 2023 19:13
J написав: Evgeny написав:
,
Но нужны ли банкам ,
а валютные ОВГЗ им на что покупать
У банков на балансе валютных ОВГЗ всего 2,5 млрд.долларов.
А депозитов физ.лиц уже 9,1 млрд.долларов.
Evgeny
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Додано: Суб 21 січ, 2023 19:14
Банки на конвертах также зарабатывают.
Investor_K
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Додано: Суб 21 січ, 2023 19:16
Investor_K написав:
Банки на конвертах также зарабатывают.
Да, зарабатывают.
Думаю НБУ будет плавно прикрывать эту карусель.
Как вариант, можно увеличивать срок хранения депозитов сначала 120 дней минимум, потом 150 дней, ну и т.д.
Главное без резких движений что-бы наличный курс не оторвался от официального.
Evgeny
1
Форумчанин року
Повідомлень: 38588
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Додано: Суб 21 січ, 2023 19:24
нет
Как вариант, можно уменьшать срок хранения депозитов сначала 60 дней минимум, потом 30 дней, ну и т.д. пока курс в обменках не сравняется с курсом НБУ
J
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Додано: Суб 21 січ, 2023 19:24
Дюрі-бачі написав:
Мій прогноз, що при перевищенні 600 млн/місяць підріжуть умови десь в березні чи квітні
Який там березень... 26 січня можуть усе порізати))
asti
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Додано: Суб 21 січ, 2023 19:24
Evgeny написав: Investor_K написав:
Банки на конвертах также зарабатывают.
Да, зарабатывают.
Думаю НБУ будет плавно прикрывать эту карусель.
Как вариант, можно увеличивать срок хранения депозитов сначала 120 дней минимум, потом 150 дней, ну и т.д.
Главное без резких движений что-бы наличный курс не оторвался от официального.
И я к этому склоняюсь. Но истерию коллег поддерживаю. Чем меньше будет участников - тем больше кислорода.
ОЧЕНЬ СТРАШНО ОТКРЫВАТЬ КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ДЕПОЗИТЫ!!!
ОГРОМНЫЕ РИСКИ !!!
Investor_K
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Додано: Суб 21 січ, 2023 19:31
Evgeny написав: asti написав:
Які там 100 мільйонів!
А 352 мільйони не хочете?!
- саме стільки конвертнули українці за грудень на тримісячні депо. Думаю, за січень буде ще більше))
В ноябре купили 362 млн.долларов
В декабре купили 451 млн.долларов.
https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-currency-market
Ого, я недооценил масштабы пиZZдеца...
asti
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Додано: Суб 21 січ, 2023 19:34
asti написав: Evgeny написав: asti написав:
Які там 100 мільйонів!
А 352 мільйони не хочете?!
- саме стільки конвертнули українці за грудень на тримісячні депо. Думаю, за січень буде ще більше))
В ноябре купили 362 млн.долларов
В декабре купили 451 млн.долларов.
https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-currency-market
Ого, я недооценил масштабы пиZZдеца...
ОЧЕНЬ СТРАШНО ОТКРЫВАТЬ КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ДЕПОЗИТЫ!!!
ОГРОМНЫЕ РИСКИ !!!
Investor_K
Повідомлень: 8338
З нами з: 21.12.09
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Додано: Суб 21 січ, 2023 19:46
asti написав: mustbe написав:
Клуб 100к.
Всё, что меньше 100к - не интересно, мелочь
Да, пожалуй, есть к чему (и к кому) стремиться!
Пока господа меряются пиписьками, даже лень считать.
Ромасик
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