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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:09

  Evgeny написав:,
Но нужны ли банкам ,

а валютные ОВГЗ им на что покупать
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:13

  J написав:
  Evgeny написав:,
Но нужны ли банкам ,

а валютные ОВГЗ им на что покупать


У банков на балансе валютных ОВГЗ всего 2,5 млрд.долларов.
А депозитов физ.лиц уже 9,1 млрд.долларов.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Банки на конвертах также зарабатывают.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:16

  Investor_K написав:Банки на конвертах также зарабатывают.

Да, зарабатывают.

Думаю НБУ будет плавно прикрывать эту карусель.
Как вариант, можно увеличивать срок хранения депозитов сначала 120 дней минимум, потом 150 дней, ну и т.д.

Главное без резких движений что-бы наличный курс не оторвался от официального.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:24

нет

Как вариант, можно уменьшать срок хранения депозитов сначала 60 дней минимум, потом 30 дней, ну и т.д. пока курс в обменках не сравняется с курсом НБУ
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:24

  Дюрі-бачі написав:Мій прогноз, що при перевищенні 600 млн/місяць підріжуть умови десь в березні чи квітні
Який там березень... 26 січня можуть усе порізати))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:24

  Evgeny написав:
  Investor_K написав:Банки на конвертах также зарабатывают.

Да, зарабатывают.

Думаю НБУ будет плавно прикрывать эту карусель.
Как вариант, можно увеличивать срок хранения депозитов сначала 120 дней минимум, потом 150 дней, ну и т.д.

Главное без резких движений что-бы наличный курс не оторвался от официального.

И я к этому склоняюсь. Но истерию коллег поддерживаю. Чем меньше будет участников - тем больше кислорода.

ОЧЕНЬ СТРАШНО ОТКРЫВАТЬ КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ДЕПОЗИТЫ!!!
ОГРОМНЫЕ РИСКИ !!!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Как вариант, можно увеличивать срок хранения депозитов сначала 120 дней минимум, потом 150 дней, ну и т.д.
Так вже в Ощаді та Приваті є депозити, коли купуєш валюту за курсом НБУ, а через шість місяців її продаєш за курсом НБУ та отримуєш гривну. На кого це розраховано?
Blumhen
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:31

  Evgeny написав:
  asti написав:Які там 100 мільйонів!
А 352 мільйони не хочете?!
- саме стільки конвертнули українці за грудень на тримісячні депо. Думаю, за січень буде ще більше))

В ноябре купили 362 млн.долларов
В декабре купили 451 млн.долларов.

https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-currency-market

Ого, я недооценил масштабы пиZZдеца...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 19:34

  asti написав:
  Evgeny написав:
  asti написав:Які там 100 мільйонів!
А 352 мільйони не хочете?!
- саме стільки конвертнули українці за грудень на тримісячні депо. Думаю, за січень буде ще більше))

В ноябре купили 362 млн.долларов
В декабре купили 451 млн.долларов.

https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-currency-market

Ого, я недооценил масштабы пиZZдеца...

ОЧЕНЬ СТРАШНО ОТКРЫВАТЬ КОНВЕРТАЦИОННЫЕ ДЕПОЗИТЫ!!!
ОГРОМНЫЕ РИСКИ !!!
Investor_K
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